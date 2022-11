La genuflexión de Vara

Es vomitivo el espectáculo del presidente desdiciéndose otra vez. Pero es algo, vomitivo y todo, a lo que estamos acostumbrados. Para maquillar lo que algunos llaman traición y yo llamo venta de lo que no es suyo y por tanto venta fraudulenta por un pago más indigno que un plato de lentejas, sus defensores, que los tiene y de lo más entregados, aparte de El País, arguyen que la rebaja de sedición era un compromiso personal suyo, del mismo que afirmaba con expresión dolorida que sin duda se trataba de una rebelión y ahí están las hemerotecas, aunque al que no podría dormir con Iglesias de vice o el que nunca pactaría - ¿quiere que se lo repita?- con Bildu, ¿qué le importan las hemerotecas? Así que ahí tenemos a Patxi defendiendo lo que solo sirve para que Sánchez se mantenga en el poder, con el argumento de que no les importan los votos. Por eso esa prisa loca en aprobar la nueva ley con subterfugios para evitar los informes en contra. Por ver si para las elecciones ya se ha diluido el efecto repulsa de la nueva cacicada, como ha caído en el olvido que la fiscalía dependía del gobierno o los estados de alarma inconstitucionales, por nombrar solo alguna de sus proezas.

Vomitivo es, empezaba, lo del presidente, pese a la costumbre, pero mucho más lo es para esta extremeña de adopción ese Vara genuflexo y totalmente entregado a un sanchismo vergonzante -dizque escarmentó cuando Susana jugó y perdió- al contrario por ejemplo de Page o Lambán. Lo terrible es que su argumento, que no es suyo, lo replica la propaganda gubernamental: que ahora Cataluña está en paz y que si el referéndum se lo hicieron a Rajoy, blablabla, blablabla, porque de tanto repetir la falacia, esperan convertirla en verdad. Ya avisó Yolanda muy clarito de que la derecha no gobernaría jamás, pero si lo hacía, sí que tendría huelgas y movilizaciones masivas. En Cataluña hay calma hoy porque ese gobierno golpista que promete volverlo a hacer, tiene, de momento, lo que quiere. Retornará el ruido y la furia si no es así. Porque lo único seguro es que nunca se sacian. * La autora es profesora