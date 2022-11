¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el sanchismo?

Haber vivido en primera línea el proceso de primarias con que los militantes restituyeron a Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE me facilita un conocimiento adicional impagable sobre el personaje y todo lo que le rodea. Aunque lo experimentado en aquella aventura siempre me ha inquietado sobremanera, algo en mi estómago me había impedido hasta ahora aceptar lo que latía en mi cabeza: Sánchez es un peligro para España.

He tenido claro desde el principio que el actual secretario general del PSOE malbarataría todo el caudal transformador que el país acumulaba desde el 15-M de 2011; que, en consecuencia, destruiría lo poco que quedaba de la izquierda española; que, por supuesto, conduciría al PSOE a sus peores resultados; y también que dañaría notablemente el edificio institucional del Estado. Pero ahora, después de ponerse del lado de los independentistas catalanes regalándoles la desaparición del delito de sedición y, por tanto, abriéndoles la puerta a continuar delinquiendo contra España, a nadie le puede caber duda alguna de que la permanencia en el poder de Pedro Sánchez es un enorme riesgo para la continuidad y estabilidad de la nación. A cualquiera que haya estudiado detenidamente el asunto, no se le puede escapar que el conflicto de nuestro país nunca ha sido la interpretación jurídica del delito de sedición. Nuestro problema siempre fue que en unos aciagos días de 2017 se aprobó en Cataluña una «ley de transitoriedad jurídica» que —siguiendo la línea conceptual de la «ley habilitante» aprobada por Hitler en Alemania en 1933 para dar la puntilla a la República de Weimar— pretendía quebrar desde dentro el edificio constitucional, social y político de España. Cuando se ejecutan golpes de estado, duros o blandos, el Estado debe mostrar toda su fortaleza, so pena de sucumbir quizá no a este, pero sí al siguiente. Lo que está haciendo Sánchez es justo lo contrario: premiar a los golpistas para mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y, así, minar la solidez del país que le paga el sueldo de presidente. Pedro Sánchez traicionó a los militantes que le dieron una segunda oportunidad como líder del PSOE, incumpliendo punto por punto el programa con que se presentó a las primarias. Traicionó a los votantes, soslayando el programa electoral y llevando a cabo decisiones que dijo que nunca tomaría. Ha traicionado en innumerables ocasiones a sus socios de poder. Ahora, finalmente, traiciona a la nación en su conjunto, poniéndose de parte de quienes quisieron y quieren destruirla. Está claro ya que Sánchez será recordado junto al adjetivo «traidor» y es muy evidente que dejará tras de sí un rastro político tóxico que pondrá una alfombra roja al neoconservadurismo de nuevo cuño que viene pisando fuerte. Todo esto se da por descontado y poco importa ya. Ahora lo preocupante es ¿qué más será capaz de hacer Sánchez, a sabiendas de que solo le queda un año en el poder? A la demostrada falta absoluta de escrúpulos con que se dirige, se suma un elemento que conozco bien y debería preocupar a todos: la extrema fanatización de sus seguidores, que no lo son de unas ideas ni de una organización, sino solo y exclusivamente de una persona. El futuro de España es muy incierto. El de Sánchez, negrísimo Donald Trump dijo en 2016: «Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida, disparar a la gente y no perdería votantes». Así se demostró en enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio en un intento insurreccional. La pregunta es: si el sanchismo aplaude también esta evidente y gravísima traición institucional, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para sostener a su Mesías? Siempre me he debatido entre dos concepciones de Sánchez: solo un «niño bien» de infancia pija y fácil que pudo tener el lujo de soñar con ser presidente del Gobierno y vivir toda su vida sin dar un palo al agua, gracias a los privilegios de los ex presidentes; o también un narcisista patológico que pretende pasar a la historia al coste que sea. Nos deja poco margen ya para no decantarnos por la segunda opción. Por un lado, España debería preguntarse si tiene mecanismos para deshacerse de tiranos elegidos en las urnas. Por otro, ¡ay de los mandamases que agiten en vano las vísceras de toda una nación! El futuro de España es muy incierto. El de Sánchez, negrísimo. *Licenciado en CC de la Información