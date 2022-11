La semana pasada el aniversario de las tres décadas de trabajo de la Corporación Empresarial Extremeña (CEx) pasó casi desapercibida de la agenda informativa, salvo honrosas excepciones. Sin embargo, las cifras de esta sociedad de capital riesgo hablan por sí solas de su importancia en el desarrollo de esta tierra: 60 empresas creadas, 1.000 millones de euros de inversión y más de 5.000 puestos de trabajo. Aquella iniciativa surgida en 1992 ha cambiado nuestras vidas, y para bien. Muchos empresarios me han comentado lo bien que trabaja la CEx, siempre desde un plano de discreción y apareciendo en los medios lo mínimo posible. Quizá por eso no despierte el interés informativo que debiera, a pesar de su carácter transformador de la realidad. Actualmente, al frente de la CEx se encuentra Ricardo Leal, en el puesto 86 de la lista Forbes y un auténtico ‘rey Midas’ que transforma en oro cualquier empresa que decida reflotar.

En la celebración intervino Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente regional en 1992 cuando se gestó la CEx. No ha perdido ni poder de oratoria, ni esa chispa con la que encandila siempre a sus auditorios. En su breve alocución habló de la intrahistoria de la CEx y de cómo el actual rey emérito don Juan Carlos tuvo un papel clave. Al parecer, el monarca no tenía buena información de Extremadura y de su presidente, «un ‘rojo’ que expropiaba fincas a la duquesa de Alba y se oponía a la central nuclear de Valdecaballeros». El extremeño acabó convenciendo al jefe del Estado en Guadalupe, quien acabó dándole la razón a su tocayo y animando a sus amigos a poner empresas en la región en vez de comprar fincas para cazar. También, según dijo, el establecimiento de El Corte Inglés en Badajoz fue gracias a un telefonazo de Juan Carlos I, ahora bastante denostado. La anécdota no deja de ser significativa de cómo se gestan las cosas que cambian la historia de los pueblos: en una charla en una estancia del monasterio de Guadalupe y ante el humeante aroma de unos puros.