Las razones del Gobierno

La pregunta es si todos en el Gobierno, sin ser todos únicamente los ministros, piensan lo mismo sobre el delito de sedición. Es decir, no por acatamiento, no por fuenteovejunismo, no por lealtad.

"¿No será España el primer país de Europa que suprima un delito a petición de quienes lo cometen? ¿La razón del Gobierno de suprimir el delito de sedición es que así mejorará la convivencia en Cataluña, tensa desde 2017 a causa de un referéndum ilegal y de la actuación del Estado para impedirlo? ¿La decisión de suprimirlo nada tiene que ver entonces con una cesión a los independentistas catalanes a cambio de sus encajes parlamentarios? ¿Y no es tampoco una decisión ejecutada a petición de los propios independentistas que cometieron el delito y fueron condenados, como podría interpretarse por esta declaración de Pere Aragonès: «¿Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos del 1-O?» ¿No será España, en ese caso, el primer país de Europa que suprima un delito a petición de quienes lo cometen? ¿Ni el primero en que el Estado pida perdón a los condenados mediante la supresión del delito que han cometido, como ya les habría pedido perdón antes con los indultos y como quizá mañana pudiera volver a hacerlo con la reforma o la supresión del delito de malversación, por Puigdemont, sobre todo? ¿O acaso la razón del Gobierno de suprimir el delito de sedición es que así España se homologa con Europa a efectos penales? ¿No debería sacarse entonces de Europa no solo a Francia sino también a Alemania, por ejemplo, ya que las condenas por sedición se castigan en esos países hasta con cadena perpetua? ¿No debería reprobarse que haya países europeos que no estén homologados penalmente con Europa, como les pasa a esos dos y también a Bélgica y Portugal, donde las penas por el mismo delito son más importantes que en España? ¿No es Europa el asidero del Gobierno también en esto? ¿Suprimir el delito de sedición para que España se homologue penalmente con Europa? ¿Suprimirlo para que la convivencia en Cataluña mejore? ¿Qué razón convence más, sabiendo que una razón convence más que muchas, aunque sean solo dos? La pregunta es por qué no hay dimisiones, sin ser dimisiones únicamente dimisiones.