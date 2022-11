Adiós al envejecimiento

Dice el gerontólogo biomédico de nombre cacofónico Aubrey de Grey, defensor de la esperanza de vida indefinida, que en cinco años ya habrá medicación para frenar el envejecimiento. El siguiente paso, en su opinión, será revertir la edad, es decir, rejuvenecer.

Esta teoría me llena de ilusión: rejuvenecer me permitiría subsanar mil y un errores del pasado. Podría, por ejemplo, convertirme en un padre joven, volver a concebir hijos, qué sé yo, dentro de cuarenta o cincuenta años (las prisas no son buenas consejeras), con el metabolismo de un jovenzuelo de 20. Y si la cosa sigue los cauces previstos por De Grey, tal vez podría hacerme futbolista profesional, mezclando con sabiduría la madurez de ahora con la juventud que recuperaré conforme me vaya haciendo viejo. (Quién me iba a decir que en los próximos mundiales de fútbol voy a ser más joven que en estos de Qatar, que veré lastrado por las canas, la tendinitis y el cansancio crónico).

Confieso que vivir para siempre no acaba de convencerme: debe resultar agotador no tener nunca a la muerte pisándote los talones. Ahora bien, consolidar la juventud durante los próximos dos o tres siglos se antoja un proyecto muy edificante. Podría hacerme mochilero y recorrer todo el planeta, hacer salto con pértiga, subir al Himalaya sin oxígeno y luego sentar la cabeza con una novia que aún no ha nacido.

La idea de volvernos más jóvenes a partir de cierta edad no es nueva para quienes leímos el relato El curioso caso de Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald. Llegado el caso, estaríamos ante un ejemplo más de ficción superada por la realidad.

Esperemos que los augurios de Aubrey de Grey no sean los disparates de un chiflado y podamos disfrutar en breve el elixir de la vida. Quizá no sea este el mejor de los mundos posibles, como decíaLeibniz, pero uno le acaba cogiendo cariño y al final te da pereza abandonarlo tan pronto.