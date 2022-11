Alarma social, delitos envejecidos

Hay crímenes que, por su naturaleza o su crueldad, hielan la sangre de la sociedad que los sufre. En esa categoría entran los que tienen por víctimas a aquellos que poseen menos capacidad de defensa, como menores, o a miembros de sectoresdesfavorecidos. También merecen la misma repulsa los cometidos por grupos (“manadas”), de carácter sexual, prevaleciéndose de una cobarde superioridad numérica. Tan decididamente horribles y denigrantes para la mujer como paradójicamente crecientes.

Ante esos casoses difícil, individual y colectivamente, sustraerse a un deseo de justicia inmediata. Incluso, de un impulso natural de venganza. Pero, digamos, ese es el “derecho” del individuo (o del colectivo) sin responsabilidades legisladoras o judiciales: su desahogo. Desde luego, el reproche moral no puede ser la reacción del estado de derecho. Ese es un privilegio del cual los poderes del estado carecen.

Años atrás, cuando pisaba las aulas de Derecho, también había controversia en el debate de la originación político-social de algunas leyes. Entonces, con un terrorismo activo y el inicio de crímenes racistas, se alzaban voces razonables desde la política y del derecho que pedían no “legislar en caliente”. Otros argumentaban que la alarma social que provocaban estos delitos debía servir para adaptar la legislación a la realidad del país.

Que la alarma social deba tener una consideración más profunda por el legislador y por los tribunales ya era algo defendido por Jiménez de Parga, entonces presidente del Constitucional, en 1997. Nunca en el sentido de convertirse en una “vía exprés” o un deus ex machina jurídico que permita saltarse procesos y garantías, como si fueran una simple molestia o un mero trámite. Es profundamente antidemocrático.

La alarma social, además, tiene otro peligro: su apreciación puede ser temerariamente subjetiva. Cualquier incidente puede crear un estado de opinión y nerviosismo tendente a modificar penas o endurecimiento de delitos. Solo que la arquitectura institucional del estado no puede responder a sentimientos o tendencias. Ni a casos concretos, por duros que sean. Y menos a obviar los principios del ordenamiento penal.

“Retocar” una norma exigir conocer que forma parte de un entramado, el ordenamiento jurídico, y que no funciona como un elemento aislado. Un problema de comunicación, formativo o pedagógico no suponen una verdadera construcción jurídica.

En el lío sobre la reforma del delito de sedición, algún portavoz de Podemos (seguiré la máxima cervantina de no acordarme) habló de “delitos envejecidos”. Lo que tienen en común los debates jurídicos de las últimas semanas (no me olvidó de los indultos o la malversación) es este retorcimiento, si quieren creativo, del lenguaje para crear una justificación al servicio político.

Cuando se habla de envejecimiento se hace para crear una corriente a favor de las reformas, generando la sensación de una caducidad o necesaria renovación que muchos, por mero desconocimiento, compran. Y así, sin ni siquiera tocar una coma, de la ley ya puedes hablar de justicia anticuada. O reaccionaria, si se viene arriba.

Las normas no pueden tener sesgo ideológico. Por descontando que un ejecutivo está legitimado para convertir su acción política también mediante impulsos legislativos. Eso no significa que quepa la improvisación (caso de la ley del “sí es sí”) o la creación de argumentos creados ad hoc meramente coyunturales (nada que decir de la homologación del delito de sedición en derecho comparado, hay lugar para la discusión. No es el supuesto de la ahora "necesaria "modificación del delito de malversación). Después, se generan efectos indeseados por quien debe aplicar esa leyes y velar por la integridad del ordenamiento jurídico

Ocurre que se legisla pensando en la aritmética parlamentaria, en tener los votos suficientes.No en la técnica legislativa, que ni puede ni debe ser subordinada a los intereses políticos.

Con todo, lo peor es lo que todo este ruido difícilmente oculta. El manejo de las instituciones del estado de forma partidista, para cumplir agendas propias. Y cuando jaleamos este tipo de aberraciones jurídicas sólo porque convienen a los “nuestros” o por simpatías particulares hacemos un flaco favor a la separación de poderes y a la calidad democrática en nuestro país.

