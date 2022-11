Estaba nervioso aquella noche. No lo voy a negar. Probablemente fuera porque era mi primera vez. Dicen que toda primera vez tiene algo especial. Sea en lo que sea. Es como un gusanillo que te invade todo el cuerpo. Yo creo que ese gusano después se convierte en mariposa, porque es la sensación que esa noche tenía en el estómago. De mariposas que aletean y se posan en el epigastrio sin avisar.

Mi madre me había preparado esa noche un bocadillo de tortilla. Realmente pensé que la tortilla no casaba con el pan porque no los había visto juntos. Fue la primera estampa a la que no di crédito durante la noche que fue mi primera vez. La segunda la voy a contar después porque tiene su miga. Antes, voy a situar el contexto de lo que fue mi primera vez.

Mi primera vez fue con la mejor compañía, aunque no en las mejores circunstancias. Mi padre me acompañó a ver el fútbol con el brazo escayolado. Hace pocos días se había roto el cúbito y el radio. Gajes del oficio, supongo. La ironía del destino es que mi primera vez fuera para ver al Real Madrid. Hay que tener en cuenta que mi padre se andaba pintando la escayola todo el rato porque no le gustaba llevar nada blanco encima.

Para rizar más el rizo, resulta que el Real Madrid jugaba esa noche en Badajoz. Lo hacía contra un combinado de jugadores del Mérida, Badajoz y Extremadura que formaron una ‘Selección Extremeña’. El ‘mono’ Montoya, Pedro José y Rodri estuvieron en el bando local, entre otros muchos otros. Fue tal día como hoy hace justo 25 años.

Se jugó en el Vivero. En el viejo. Aunque actualmente el viejo sea más nuevo que el ‘Nuevo’. Y ahora viene el momento de contar la segunda anécdota. En aquel Real Madrid jugaba Šuker. Creo recordar que por aquel entonces estaba con Ana Obregón, lo que le hacía convertirse en un icono aún mayor de lo que ya era. El croata, poco después se coronó como campeón de Europa y lograría una proeza con su país en el Mundial de Francia, donde finalizó como máximo goleador y héroe nacional.

Ese mismo señor me lanzó un beso. De su boca con sabor a bronce de la Copa del Mundo y al oro de la bota que logró en ese mismo torneo. Grité su nombre con toda mi alma cuando pasó por mi lado. Y me premió con un beso. Ya tenía anécdota para contar el día siguiente en el recreo.

Porque mi primera vez llegó con seis añitos recién cumplidos. Días antes celebré uno de los cumples más raros de toda mi vida. Acaba de suceder. En Badajoz habían muerto más de veinte personas a causa de la riada. Yo lo vi todo desde una vista privilegiada. Desde mi ventana se veía todo. Recuerdo agua y más agua. Tampoco podré olvidar jamás como una compañera que vivía por el centro me preguntó: «¿Por qué no viniste el otro día a clase?». Una pregunta inocente de niña, no hay duda. Pero que también refleja una realidad devastadora. Desde el centro de la ciudad no se sufrió igual la riada que en San Roque, Cerro de Reyes o Antonio Domínguez.

Volviendo a mi primera vez. Sí, fue el Real Madrid. El equipo que más veces he deseado la derrota en mi vida. Pero aquella noche ayudó a Badajoz y a su gente. Y eso no se olvida. Aunque, pensándolo bien, ojalá mi primera vez hubiera sido otra. Porque este partido no hubiera tenido que jugarse nunca,

