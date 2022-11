Leyes a medida

El paso de Sánchez por el Gobierno de España nos dejará instituciones desprestigiadas y usadas a su antojo, y lo que es peor, nefastas decisiones que han llevado a una grave situación a familias y a empresas. Será recordado por buscar apoyos con independentistas y filoetarras para mantenerse en el poder y por formar gobierno con comunistas, nombrando a ministros sin experiencia ni sentido común; por impulsar y apoyar leyes que van contra toda lógica y por sostenella y no enmendalla. Todo esto y más hemos vivido con Sánchez y sus socios.

"El Gobierno va a reformar el Código Penal para derogar el delito de sedición y que se vayan de rositas

¿Pensaron ustedes alguna vez que veríamos como el propio Gobierno iba contra el Estado español? Pues eso es lo que ha ocurrido. El gobierno, secuestrado por los independentistas y cómplice de ellos, va a reformar el Código Penal para derogar el delito de sedición y que se vayan de rositas quienes atacaron al Estado en Cataluña.

A pesar de que Sánchez prometió traer a Puigdemont para que fuera juzgado, vemos ahora como pretende facilitarle su vuelta a España sin que tenga el más mínimo problema; dejando, además, el camino libre para los que quieran volver a atacar nuestro Estado de Derecho. Y por más que quiera enmascararlo tras una homologación con el delito en el resto de Europa, esta reforma tiene nombres y apellidos catalanes a cambio de votos para mantenerse en el poder.

No conforme con esto, pretende modificar también el delito de malversación porque cuando el condenado es un socialista y además presidente de una comunidad autónoma, para Sánchez es menos delito. Disponer del dinero público de forma discrecional y, según la sentencia, «al margen de toda legalidad» no importa, porque quien lo ha hecho es del PSOE. Así lo cree Vara también, siguiendo la senda de su jefe de filas -¡cómo no!- porque cree «profundamente en la inocencia de Pepe Griñán».

¡Qué esfuerzos los de Vara para no decir con claridad lo que debería! Retuerce las palabras y las embarulla para que parezca que él no tiene nada que ver con esas decisiones, a la vez que cuida el no molestar a Moncloa. Pero lo cierto es que ni se ha opuesto, ni lo hará nunca, a ninguna de las decisiones de Sánchez, ni siquiera en las que afectan negativamente a los intereses de Extremadura. Lo sufrimos a diario. Todavía estamos esperando que cumpla su promesa de irse del PSOE si Sánchez pactaba con independentistas.

No se ha visto semejante atropello, tamaña ignominia, que las leyes a medida pretendidas por este gobierno cada vez menos preocupado por los intereses de España y más por los suyos propios. Esperemos que los votos en contra de los socialistas que se consideren hombres y mujeres de Estado impidan esta tropelía. La esperanza es lo último que se pierde.