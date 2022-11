Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad occidental es el de las baja tasa de natalidad. Dentro del desolador panorama general, hay regiones y países que se ven azotados de manera más intensa que otros por las consecuencias de esta realidad. En España y, particularmente, en comunidades autónomas como la extremeña, el de la natalidad debería situarse como uno de los asuntos capitales a los que dedicar más tiempo, reflexiones, medios y recursos. Sin embargo, no parece que este tema preocupe en exceso a los políticos si comprobamos los pocos minutos que ocupa en el debate público. Mientras ellos se tiran los tiestos a la cabeza para escenificar sus diferencias ante la ciudadanía a cuenta de cuestiones de mayor o menor enjundia, en las calles y plazas de los pueblos atruena el silencio que ahora inunda los lugares donde antes siempre resonaba el bullicio alegre de la chavalería. Quizá quienes tenemos nuestra patria sentimental en los pueblos somos más sensibles con respecto a esta triste realidad y en la urbe se ve de otra manera. Pero en los barrios de las ciudades pasa algo parecido, aunque se note menos por la mayor densidad poblacional. Dudo de que a cualquiera que haya estudiado en una escuela rural no se le parta el alma al pasar por su colegio y comprobar cómo en el antaño populoso, ruidoso y ajetreado espacio escolar ahora apenas se escuchan unas pocas vocecitas. Las escuelas rurales, como los pueblos, siguen latiendo. Pero si no se lucha contra la amenaza de la escasa natalidad, el envejecimiento demográfico, la emigración, el paro y la despoblación, si no se revierte la situación, cerrarán las escuelas y, entonces ya, los pueblos estarán condenados a la desaparición. Donde hay niños, hay vida y futuro. Pero en nuestra tierra cada vez hay menos niños y el futuro se ve a diario un poquito más oscuro. Nada es definitivo y todo es susceptible de enmendarse. Pero, si los problemas se dejan rodar sin hacer nada para enfrentarlos, llega un momento en que adquieren tal dimensión que no hay manera de frenarlos o abordarlos.

En lo relativo a la exigua tasa de natalidad, que va camino de convertir a los niños en una especie en peligro de extinción, nos hallamos en el borde del precipicio, en ese último metro en que solo caben dos opciones: darse la vuelta o seguir avanzando hasta despeñarse acantilado abajo. Urgen las ayudas para quienes se decidan a tener familia y para quienes se establezcan con niños en los pueblos. Pero sobre todo hacen falta planes de conciliación efectivos y realistas, incentivos laborales y fiscales para madres y padres trabajadores, plazas de guardería y, por supuesto, campañas institucionales que fomenten la natalidad en lugar de hacer apología de un mundo de gente sola. Si a eso le sumáramos una economía no lastrada por el desempleo, la inflación y la falta de competitividad, igual le dábamos la vuelta a un panorama que se advierte dantesco. *Diplomado en Magisterio