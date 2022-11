La opinión de la RAE, qué falta hacía. Lástima que la selectividad -sobre la que opina- tenga que competir con la ley del solo sí es sí, sobre la que se opinará más y peor -más por peor-, es decir, con más éxito.

No es que la RAE no haya sabido elegir el momento. Es que la selectividad no es tan importante comola ley del solo sí es sí, o como el delito de sedición, o como el espionaje Pegasus, o como los indultos a los independentistas.Dicho de otro modo: con lo que el Gobierno carga,la opinión de la RAE sobre la selectividad tenía difícil hallarun huecoen los medios. ¿A quién le importa?

Pero está la posibilidad de quela RAE haya elegido el mejor momento, a saber, cuando su opinión carece de popularidad, de interés político y de atención mediática, y no necesite más justificación que la de haber cumplido: la selectividad es como el carnet de conducir, dicho queda. No es preciso llegar a mayores. Y si el entorno de la ministra Irene Montero califica a los jueces de “machistas con toga” (el entorno, ojo), la ministraPilar Alegría (sin entorno, ella misma) no tiene por qué calificar a los académicos de la RAE de nada, salvode los cinco millones anuales que el Gobierno aporta por su opinión sobre la selectividad o sobre el adverbio “solo” (con o sin acento).

Y nada más. La opinión de la RAE sobre la selectividad escomo la opinión del CGPJ sobre la ley del solo sí es sí, por ejemplo. Qué falta hacían.

*Funcionario