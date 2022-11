Presupuesto con costes

Algún día habrá que analizar la tendencia de Vox a regalar balones de oxígeno al gobierno de Sánchez, y por extensión, a toda la izquierda. Desde aquella teatral moción de censura hasta las muy desafortunadas descalificaciones de ayer contra Irene Montero. Vox, perfecta némesis de la formación morada, copia su peor cara a Podemos: la política del exabrupto y el desprecio a las formas dentro de las instituciones. Si Podemos maneja a la perfección la hipérbole, siempre teñida de un vacío heroísmo (todo es fascismo, todo es machismo, todo es violencia; consiguiendo en realidad que nada lo sea, abaratando el sentido de esas palabras), en Vox han importado el estilo «barra de bar» y el perdonar vidas a los circuitos parlamentarios. Tanto monta.

Mientras, el ruido ya está montado para que el debate de presupuestos se diluya frente a estos sucios enfrentamientos que nada suman. Menos a Sánchez, claro, que ve en el circo mediático otra oportunidad de escaparse por la tangente (parlamentaria).

Aunque esté de antemano asegurado, el debate de presupuestos siempre tiene relevancia porque no sólo nos cuenta cómo afronta el gobierno de turno el resto de la legislatura y los pactos con las que pretende ejecutarlo. También se añaden cuestiones «accesorias» relevantes. Este año, por ejemplo, el denominado impuesto a la banca.

En un preliminar análisis de los presupuestos generales para 2023 destaca que son los «más sociales». Por descontado, claro: siempre lo son. Primero, porque ningún gobierno de este país ha acometido – al menos, de forma voluntaria- una reducción del gasto público. Ni a nivel estatal ni autonómico. De nuevo tenemos una cifra récord para el gasto consolidado (los presupuestos generales no recogen ni gasto ni recaudación por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos): 584 mil millones de euros. Por tanto, mayor capacidad de gasto. En sólo dos años, la inversión en gasto público se ha elevado por encima de las dos cifras, cercano al 13%. ¿Buenas noticias? En realidad, en este alto nivel crecimiento tenemos que considerar el efecto de la inflación respecto de la recaudación tributaria, pero los números de crecimiento económico no sostienen este incremento del gasto.

Segundo, porque el gran destino del gasto es la Seguridad Social. Más del 43% del gasto no financiero del estado está destinado a las denominadas transferencias corrientes: pensiones, prestaciones por incapacidad, dependencia y otras prestaciones (como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital). Siendo esta partida un pilar del estado del bienestar, es complicado modificar su ritmo de crecimiento. Sólo hay que observar la pirámide de población. Así que, como decíamos antes, por definición los presupuestos recogen cuantitativamente cada año una mayor partida para gasto social. Estos presupuestos, además, puede salir realmente caros.

En primer lugar, porque nacen viciados en origen. El horizonte macroeconómico que describe el gobierno para 2023, y que supone la base de la proyección de ingresos, no es comprado por ningún organismo internacional. Crecer un 2,1%, mantener el paro por debajo del 12% y un impacto de unos fondos europeos, de los cuales la propia administración reconoce la complejidad de su gestión es un panorama propio de un optimismo rayano en el exceso de confianza. Por no hablar del aluvión de reestructuraciones y concursos en un sector privado que no atisba la estabilidad post-covid. La consecuencia con una altísima probabilidad será un aumento del déficit, complicando el escenario para la financiación del país.

Ese es otro coste creciente. España afronta en estos presupuestos vencimientos de deuda que suman casi cien mil millones de euros este año. Los estados realmente no amortizan: repagan sus bonos en el vencimiento y emiten nueva deuda para cubrir lo anterior. Sólo que el contexto financiero internacional nos asegura que ahora asumiremos un mayor coste de financiación. Sobre todo, en la sustitución de la deuda más antigua (2013-2014), años en los que nos beneficiamos de la política del banco central europeo para financiarnos a un bajo coste.

Finalmente hay un tercer coste que, sin ser una variable medible, no deja de ser capital. Decíamos que el presupuesto se aprobará seguro y permitirá a Pedro Sánchez encarar el último año de legislatura. Lo hará a un coste alto: el apoyo de los nacionalistas e independentistas. Muchos dirán que esos apoyos ya los tuvieron otros gobiernos de derechas. Cierto. Pero el precio en este caso es aceptar contraprestaciones que debilitan al estado y un propio partido socialista, rehén de sus propias incoherencias y de la hemeroteca.

*Abogado, experto en finanzas