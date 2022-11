Alas azules de Lorenza

Al escribir voy buscando la palabra bonita, la frase sencilla que pueda entender Lorenza y no la deje pensando qué demonios quiere decir esto. Lorenza a estas horas ya debe estar en su mesa camilla resguardada del frío de pueblo que hace en todos los pueblos casi deshabitados; tendrá las manos rojas y frías de retorcer el vestido en aguas de cristal, de escamondar unas judías (perdón Lorenza, quería decir limpiar) y poner al sol las sábanas de hilo de Holanda.

Las palabras van por el papel como los barcos en la tormenta, sin ancla, sin la luz de un faro; se inclinan, se dispersan, caen en diagonal azuzadas por la fuerza del viento que provoca la falda de una musa; las palabras vuelan sobre el horizonte de la imaginación así como las manos de Lorenza atrapan los pétalos de su casa: ayer era una lata llena de recortes de calendarios y flores secas, hoy unas agujas de ganchillo, mañana un misal con los santos del día: Verano y Eusterio, Lucio, Beránico, Pelagia y Fredesvinda… todos el mismo día que San Pedro de Alcántara.

Ahora Lorenza en su cabeza seguro que busca si en el pueblo conoció a algún hombre de paso llamado Verano, de esos que iban a las fiestas o a los toros, o alguna Fredesvinda, de esas que llegaban con cántaros a la fuente y se evaporaban por uno de los puntos cardinales de la plaza como diosas del agua y el olvido.

Lorenza está dibujada en el lienzo de nuestra infancia igual que las almenas del castillo de Monroy; es una figurita del belén de mis abuelos con sus brazos al aire, ondulando enaguas, enroscando masa para hacer floretas, alisando alas de un pájaro en el patio, escurriendo paños, dando de beber a sus pilastras, aclarando una y otra vez su camisa al aire de resonancias de campanario.

¡Ay Lorenza! Retorciéndose como una encina cuajada de ramas de tanto trabajo que es el vivir.

Se levanta al repique de campanas y el primer pensamiento se hace flor de azúcar en un mantelito blanco donde alguna vez fue Navidad y donde ahora se esparcen migas de rosario y corazón de María; por allí, como esa niebla nebulosa que engulle a los pueblos chicos, flota siempre un polvo blanco como algo santo, semejante a un almacén de harinas. Luego Lorenza abre las puertas de su casa a la amanecida que lleva hasta el comedor las mojaduras de rocío y, mecida entre macetas, se pone a rezar un Dios te salve por los que se fueron. Ya nadie se arrodilla piensa ella a unos metros de la iglesia, se santigua y la ves convertida en estampita, una de esas hojitas amarillentas de almanaque en la que se recuerda a santa Estilina o santa Firmina. Por cierto, que el 13 de marzo se recuerda a las mártires Lorenza y Felicidad. Un ramillete de flores para vosotras.

La Lorenza de esta historia es guardiana de la calle El Beso y aunque no me lo ha dicho, seguro que ha visto pasar por allí a cientos de novios buscando la oscuridad y los arrumacos. Para eso no se necesitan grandes miradores, ni balcones, una sillita a ras de suelo le basta a Lorenza para ver pasar la vida y para ver marcharse a sus vecinas a un lugar del que ya no regresan.

Lorenza hace trenzas de tiempo con las cortinas; va dejando remaches y claveles por las colgaduras como si fuera a matar de hambre su soledad de pueblo chico y frío donde solo se oyen por la tarde campaniles… correveidiles del campo, versos que se sostienen como el musgo blanco en la dilatación de Monfragüe.

Me cuentan que Lorenza lee con devoción nuestro Periódico y que, como una hormiguita va guardando estos artículos, los dobla y los deposita en el buzón de mis tíos. Por cosas así merece la pena escribir y celebrar a Lorenza.

* Periodista