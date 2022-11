Fútbol, la mejor anestesia mental

A pesar de no tener ninguna afición futbolística estos días estoy seducido por el Mundial de Qatar. No sé si en eso tiene que ver que físicamente trabaje en la redacción junto a la sección de Deportes, pero me temo que no. Además, hay términos especializados futbolísticos que ya no entiendo. Tengo que ponerme al día. Por ejemplo, no sé muy bien que es un ‘carrilero’, un ‘palo corto’ o un ‘falso nueve’. Ni comprendo que se paguen esas cantidades astronómicas por fichar a un jugador. A pesar de todo eso, y porque que este mundial es más interesante informativamente por causas extradeportivas, he visto los partidos de nuestra selección .

Reconozco que caigo en la trampa, en el ruido de fondo periodístico inherente a un mundial de fútbol, casi tan ensordecedor como el de una vuvuzela. Es difícil no dejarse seducir por ese espejismo de sentirse el 'jugador número 12' de la Roja, de creerse en una distorsión cognitiva generalizada y pensar que estoy en el campo luchando por cada balón. El fútbol funciona como un lenitivo muy eficaz ante tanta guerra, tanta violencia en todos los ámbitos, tanto político nefasto, tanta inflación y tanto mangante suelto. Los palcos de honor están repletos de sátrapas y dictadores sentados en una gradas levantadas a base de la muerte de miles de obreros, pero no pasa nada. La anestesia futbolera adormece nuestras mentes. Es curioso como un no aficionado al fútbol puede verse sustraído por veintidós tipos en pantalón corto que cobran millonadas dando patadas a un balón ante una masa enfebrecida. Personalmente, me merecen más respeto los investigadores, los currelas que se suben a andamios, los que se juegan el tipo cada día, madrugón tras madrugón, y no son portada de los medios de comunicación. Pero, imposible, la emoción de los goles, las rivalidades atávicas y las ganas de revivir el gol de Marcelino a Rusia o el Waka Waka de Shakira me pueden. Lo dicho, no me gusta el fútbol. Es el ‘pan y circo’ actual. Y bueno, si gana España, ya es el auténtico despiporre.