Es obligación del Partido Popular neutralizar a Vox. No tanto por responsabilidad democrática (esa responsabilidad es de todos) como por ser el único que puede. Y es obligación del Partido Socialista hacer lo mismo con Bildu, y por lo mismo, es decir, por ser el único que puede (prueba de ello es que puede hacer lo contrario, darle pábulo a cambio de su apoyo, como ahora con los Presupuestos). Y, ojo, por neutralizar hay que entender neutralizar, sin más.

Aunque se trata de una obligación que no es de ayer (si Vox es «España para los españoles», Bildu es «Euskal Herria Askea»), la obligación parece más necesaria tras la intervención la semana pasada en el Congreso de los Diputados de Carla Toscano, de Vox, y tras la entrevista en Europa Press al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, también la semana pasada. De la diputada se ha subrayado la tosquedad de decirle a la ministra de Igualdad que «su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias». Y de Otegi, que se haya mofado del presidente del Gobierno al afirmar que «tiene los presupuestos gracias a los que quieren marcharse de España».

Libertad de expresión, sin duda, la cual existe para aquellos cuyas opiniones no se comparten, o incluso disgustan, como aclaró el juez Oliver Wendell Holmes. No hay delito en que la diputada de Vox diga lo que dijo, porque el pensamiento no delinque. Y no hay delito, por lo mismo, en que el coordinador de Bildu se burle del presidente del Gobierno. Distinto es que la diputada de Vox acuse a la ministra Montero de nepotismo, sin pruebas, como distinto es que el coordinador de Bildu…

La obligación del Partido Popular y del Partido Socialista es acabar con la tosquedad y la mofa.

* Funcionario