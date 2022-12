Corrupción del oligopolio sindical (y II)

La semana pasada ejemplifiqué brevemente la corrupción económica de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC.OO., CSIF y USO) y llamé la atención sobre cuatro aspectos de mayor importancia: la corrupción estructural que impone la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical impidiendo la competitividad sindical, desvirtuando el sentido democrático de las elecciones y, por tanto, la legitimidad de las organizaciones sindicales «más representativas»; la «selva jurídica» que suponen las elecciones sindicales, sin regulación propia y sin que los tribunales permitan, extensivamente, la aplicación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG); la «puerta giratoria» que une sindicalismo y política, y que hace imposible que quienes la utilizan puedan representar dignamente a los trabajadores; y la falta de transparencia sobre el crédito sindical y el salario de los dirigentes.

Estas cuatro formas de corrupción, mucho más graves que la económica en cuanto que convierten a los sindicatos clásicos en organizaciones inútiles —o, lo que es peor, al servicio del poder político—, no son las únicas.

Aquellas célebres fotografías de las mariscadas de UGT Andalucía en Bruselas no solo fueron fuente del famoso calificativo «comegambas», con que desde entonces son conocidos los sindicalistas antes llamados «de clase». Tampoco fue solo el motivo de que algunos sustituyeran humorísticamente el grito «¡A las barricadas!» por «¡A las mariscadas!». Se convirtió sobre todo en un símbolo de la corrupción ética. Que los representantes sindicales tengan derecho a no perder dinero en el ejercicio de sus funciones cuando tienen que comer fuera de casa, fue convertido en un ejercicio de ostentación impropio de quien aspira a representar a los sectores más humildes de la sociedad. La corrupción ética es una de las más relevantes, porque genera la mayor animadversión ciudadana.

La corrupción ética y la económica suelen estar íntimamente relacionadas, y se convierten en una bomba de relojería cuando saltan a la opinión pública. Leer que UGT Andalucía gastaba cerca de 30.000€ al mes en mantener su sede central, o que este mismo sindicato recibió ofertas por valor de 15 millones de euros por una de sus sedes en Madrid, acercan la imagen de los sindicatos más a la del Vaticano que a la de organizaciones levantadas sobre el sudor, la sangre y las lágrimas de los obreros.

Algo muy esencial se ha quebrado por el camino para que el patrimonio de los sindicatos se cuente por cientos de millones, y eso cuando se puede contar, pues las más de las veces es alto secreto.

Los trabajadores cuentan con horas libres para poder ejercer su derecho a voto en las elecciones sindicales

Los trabajadores cuentan con horas libres para poder ejercer su derecho a voto en las elecciones sindicales. Tomemos como ejemplo el caso de los empleados públicos de la Junta de Extremadura. En las últimas elecciones pudieron votar 51.968 trabajadores, a dos horas libres por cada uno, 103.936 horas, 14.848 jornadas completas, es decir, aproximadamente, 64 años de trabajo, 1.300.000 euros. Por supuesto, no todas esas horas son utilizadas, dado que algunos trabajadores no las solicitan y además solo vota la mitad del cuerpo electoral, pero la pregunta relevante es: ¿cuál sería la participación si no existiesen esas dos horas libres que suponen aproximadamente medio millón de euros cada cuatro años? A nadie se le escapa que mucho más baja. Dicho de otro modo: se está «pagando» la participación en las elecciones sindicales, lo cual no es sino otro síntoma más de corrupción social que cubre la falta de legitimidad de organizaciones que necesitan ese «dopaje» para ser votadas.

El pasado día 24 de noviembre, el CIS publicó una encuesta sobre tendencias sociales que revelaba que la ciudadanía española confiaba en los sindicatos aún menos —que ya es decir— que hace cinco años. Pudiendo calificar de 1 a 10, solo un 0,9% de los encuestados le ponía un 10 a los sindicatos. El promedio se quedaba en un raquítico 3,66, incluso por debajo de los ya muy desprestigiados partidos políticos, que recibían un 3,70.

No parece extraño, a la vista del catálogo de corrupciones que hemos relatado en estos dos breves capítulos y que, por supuesto, no agotan todo aquello de lo que podríamos hablar. El sindicalismo, o será nuevo, o no será.

*Licenciado en CC de la Información