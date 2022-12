El puente más largo

Tanto para los que lo han podido aprovechar como para los que no han podido, la cuestión es que pocas veces el calendario cual alineación astronómica es tan propicio para un mega puente que este puente, o bien de la Constitución o bien de la Inmaculada, incluso aprovechando días moscosos para algunos, asuntos particulares para otros, el puente bien podría haber sido una santa semana que no una semana santa, para quien haya querido o podido, pero si no ha podido o querido y tiene hijos, no se preocupe, que la escuela pública garantiza a través de sus docentes, hayan querido o no y en su inmensa mayoría, alargar el puente.

"Siempre he defendido el trabajo común y en armonía de toda la comunidad educativa No voy a ser repetitivo porque hace poco me postulaba precisamente sobre aquellos centros, y toda su comunidad educativa, que solicitaron el cambio de un día lectivo para alargar el puente del 6 al 9, concedido en primera instancia y denegado con posterioridad. Me gustaría saber en número, no en porcentaje alterado por el elevado número en las principales núcleos de población, el número de alumnado que no acudió al centro ayer miércoles, como dice la sabiduría popular «De puertas para adentro, nadie sabe lo que pasa», y quizás aquellos revocados tenían más razones pedagógicas que los revocadores. Sin ser repetitivo, de nuevo, pero obligado en mi argumentario, también con fines asistenciales y al parecer por quejas de algunas familias, se instaba al alumnado a continuar en el centro durante la jornada destinada para votaciones sindicales. Y por si todavía no les parecía repetitivo, recuerden el jaleo del calendario escolar que debido a su modificación por resultar del todo antipedagógico y contrariamente a la opinión de algunas familias, conllevó la «vendetta» de ampliar un día el mismo, pero por la puerta de atrás. En definitiva, si se fijan, siempre son «algunas familias», pero se generaliza diciendo «las familias» aunque muchas decidieran cambiar el día del puente, aunque muchas recogieran a sus hijos e hijas a las doce y aunque muchas no supieran ni qué libros comprar a 6 de septiembre, si se fijan, siempre y sólo, es por la guarda y custodia, y si se fijan esas «algunas familias» que seguramente pertenezcan a la misma, aunque no sean mayoritarias en número pero única en siglas, siempre es la escuchada y atendida. Siempre he defendido y seguiré defendiendo no sólo la colaboración sino el trabajo común y en armonía de toda la comunidad educativa, como por regla general suele ser lo habitual, pero lo que me parece un paso atrás y retroceder en lo avanzado veinte años, especialmente en los últimos dos, cinco o diez, es la imposición de «algunas familias» con fines más asistenciales que educativos, cuando durante por muchos años, la concordia y colaboración han estado dando buenos réditos. Piensen en quienes estaban y ya no están, tanto de uno de como de otro lado, igual que los puentes, que hay que tenderlos en vez de cerrarlos, salvo al enemigo, que para ese es de plata. Feliz puente a quién pueda disfrutarlo y a quien no ha querido que lo disfrutemos.