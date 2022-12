Legalizar el clientelismo

Ha dicho el presidente Sánchez que veremos, probablemente cuando lean estas líneas, en qué consiste la propuesta de reforma del delito de malversación que el gobierno tiene pensado llevar adelante. Algo que parece parte de ese troceamiento/reforma del Código Penal para adecuarse a una realidad que, casualmente, coincide con el posicionamiento político del gobierno de coalición. En todo caso, hay que reconocer que Sánchez se ha comprometido, palabras textuales, a que esta reforma no conlleve ni una rebaja de penas ni una retrocesión en la lucha contra la corrupción política.

El desconocer el texto de esta reforma sólo puede conducirnos a la cautela. Habrá de leerse primero, por descontado. Eso sí, ninguno de los “indicios” permite ser demasiado optimista con la posibilidad de una reforma que mejore la actual legislación. Que debiera ser el principal motivador de una reforma de un delito; especialmente a uno vinculado al ejercicio de la función pública.

Primero, porque es indudable que no existe ningún clamor popular ni iniciativa política que demande públicamente una modificación del tipo penal. Segundo, porque la justificación parecer ser una nueva armonización legislativa con Europa (“hay que mirar el derecho comparado”, Sánchez dixit) ni reclamada por los especialistas en la materia ni objeto de debate previo en nuestras cámaras. Y, tercero, porque la sombra de dos distintas condenas que podríanser afectadas por esta reforma (los condenados por el 1-O de 2017 en Cataluña o la corrupción de los ERE en Andalucía) es larga para el futuro de este gobierno y sus intereses particulares. ¿Demasiada suspicacia? Uno de los principales apoyos gubernamentales del gobierno en el parlamento, ERC, publica que ya prepara una enmienda que diferenciará el delito en función de si existe o no ánimo de lucro personal o de terceros (la denominada “malversación medial”).

Antes de entrar a valorar las posibles justificaciones, más o menos esclarecidas, detrás de la anunciada reforma, conviene centrarnos en la producción del delito en sí y sus efectos. Hay un factor de partida que se antoja clave: discriminar de partida la malversación por el destino final de ese desvío patrimonial es ya, en sí mismo, una corrupción. El reproche moral del uso de fondos públicos para pagar viajes privados o enriquecerse (o mediante familiares y allegados) o para “ayudar” a otros o mejorar infraestructuras puede caber filosóficamente. Casi una discusión teologal acerca de la bondad o no de la persona que (recordemos) puede ser condenada por desviar dinero público. Pero no puede ser un debate jurídico porque la comisión del hecho ya supone una ruptura del estado de derecho. Sin necesidad alguna de entrar a valorar motivaciones o consciencias.

Una despenalización (o una modificación a la baja) del delito de malversación cuando el destino de los recursos públicos no suponga lucro particular significa, por ejemplo, que cuadrar irregularmente desfases presupuestarios no fuese delito. O su uso para favorecer creación de estructuras no necesarias o de abusos nepotistas. O para financiar infraestructuras de tu propio partido (lo que, para los socialistas, por cierto, era la paja en el ojo ajeno) sin fiscalización pública. La tipología en la gestión pública es amplia, pero todas las que se les puedan ocurrir se agrupan en su gran parte en un amenazador concepto: la legalización de las redes clientelares.

Es, además, altamente dudoso que precisamente esa utilización bastarda de los fondos públicos, como la fue el uso de recursos públicos para financiar la sedición en Cataluña, sea menos lesiva para el interés público que la del provecho personal. Porque esta forma de malversación exige la concurrencia de un elemento fundamental: para su ejecución hay que un ostentar el poder. Una posición que sólo se alcanza a través de una delegación de la voluntad de los ciudadanos, tanto los que te votaron y los que no. Es una perversión del sistema democrático, y todos los relatos tipo Robin Hood decaen frente al peso del engaño a la ciudadanía y el manejo de los instrumentos del estado para intereses no generales.

No quiero pensar que, cuando leamos el texto, se oculte una concepción del dinero público como algo inherentemente al capital privado que lo genera y que es esencialmente “gratuito” para el poder político que lo gestiona. Porque en absoluto lo es. Ni es discrecional ni las formas dejan de importar porque el objetivo sea, de aquella manera, para una difusa generalidad. Una auténtica degradación del servicio público.

* El autor es abogado. Experto en finanzas.