Vinicius y la violencia en el deporte

La imagen de unas gradas insultando a un jugador o a un árbitro en un partido de fútbol me recuerda a la del antiguo Coliseo romano y los gladiadores. A la de la masa con el puño hacia abajo sentenciándolo a muerte.

Han pasado muchos años y, sin embargo y desgraciadamente, hay cosas que no cambian. Todo lo que sea una masa enfervorecida y una «máxima rivalidad» en el terreno de juego parece la espita perfecta para que salten las chispas y se pierdan el respeto y la educación.

El fútbol es quizás el mejor ejemplo porque no es habitual que en otros deportes se emplee tanto la violencia verbal por parte de la grada. Que no digo que no haya, pero desde luego en menor medida y lo más preocupante es que ocurra en partidos donde los protagonistas son menores de edad.

Y no deja de pasar. Da igual las veces que se censure, sobre todo públicamente y los comunicados que saque a posteriori uno u otro club, que un tiempo después, en otro campo, volverá a suceder.

El último caso en Extremadura ha sido en un partido de Infantil de la Primera División de fútbol en la ciudad deportiva de Plasencia. Los continuos insultos al árbitro obligaron a este a suspender el encuentro poco antes de su finalización.

Insultos como «cagón» o «no tienes ni puta idea, inútil» los profirió el propio entrenador del equipo local y también la grada contribuyó al linchamiento a un joven árbitro de 18 años. Estamos en lo de siempre, ¿este es el ejemplo que se quiere dar a los niños?

Por supuesto, el club ya ha emitido su comunicado de oposición a la violencia en el deporte y ha afirmado que sancionará al entrenador y le apartará de sus funciones «durante el tiempo prudencial que determinará la junta directiva». No señores, no. Si de verdad quieren demostrar que están en contra de la violencia en el fútbol, la destitución debería haber sido fulminante. Lo contrario son medias tintas para ver si se calman las aguas y aquí no ha pasado nada.

Si un niño no tiene alguien del que tomar ejemplo con unos valores claros puede que el día de mañana esté llamando «mono» a un jugador como Vinicius, de todo un Real Madrid que no ha salido a defenderle. Pero claro, no pasaría nada porque como, según la Fiscalía, solo le insultaron dos veces y durante unos segundos... Sin una actitud tajante y ejemplar por parte de todos, la violencia en el deporte no acabará nunca.