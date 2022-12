Poco a poco me he ido acostumbrando a no denominar Nuevas Tecnologías a todo lo que está relacionado con el mundo digital. Como muy bien han explicado algunos de nuestros responsables públicos, la alfabetización tecnológica se hace tan necesaria que no es que se haya convertido en un instrumento de desarrollo o que contribuya a mejorar nuestro niveles de bienestar, sino que es ya parte de nuestras vidas. Vivimos en un mundo digitalizado.

Sin embargo, sorprende leer algunas noticias donde se expresa que, son precisamente los hijos de algunos de los gurús tecnológicos, de aquellos que convertimos hace ya más de una década en nuestros referentes, los que precisamente son enviados a ser educados en colegios donde se imparte una enseñanza fundamentalmente analógica. Y es que es cierto que, salvo que pongamos medidas para huir de determinadas contradicciones, nos podemos encontrar con una cada vez más abundante falta de concentración en las actividades habituales. El denominado ciberproletariado hace que aumente progresivamente el número de trabajadores, tanto manuales como intelectuales, que dedican buena parte de su tiempo a servir a la tecnología, en lugar de servirnos de ella. Por esa razón, ahora que pronto estaremos inmersos en la elaboración de programas electorales, nos percataremos de la importancia que se va a dar en ellos al tiempo libre del que disponen las personas. Ya no es una excepción comprobar que hay algunos sectores de la población productiva que más allá de mejores sueldos, de mejores destinos, de posibilidades de promoción en sus trabajos, valoran de manera mucho más positiva, la implementación en sus horarios de trabajo de una mayor disponibilidad de tiempo para dedicarlo a sus asuntos personales. Así pues, el nuevo reto será disminuir las distancias entre los trabajadores más privilegiados que van a contar con una mayor número de horas libres para su tiempo libre y aquellos otros que les va a resultar imposible completar una jornada laboral con un salario mínimamente digno, sino amplían las horas dedicadas a ella. Y en medio la alusión que hacíamos al comienzo de la columna: la proliferación de un ciberproletariado que dedicará la totalidad de su tiempo laboral a la inmersión en lo que antes llamábamos las Nuevas Tecnologías. *Historiador y diputado socialista