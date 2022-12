Cita con Vara

Vara no recibe a Guardiola. La líder del PP le ha pedido al presidente de la Junta por carta y en dos ocasiones una entrevista. Quiere entregarle las reivindicaciones que ha recogido en los encuentros que ha mantenido con diferentes colectivos y que denomina ‘Habla Extremadura’ y éste le ha emplazado a que entregue sus conclusiones en el Parlamento la primera y ni le ha contestado la segunda. La respuesta oficial de la Junta es que «aún no hay fecha prevista para ese encuentro». No dice que no la vaya a recibir, pero lo cierto es que no tiene pinta de que haya demasiadas prisas tras haber transcurrido mes y medio de la primera misiva y 20 días de segunda.

Los populares son conscientes de que su candidata es poco conocida. Elegida a mediados del mes de julio, tras la marcha de Monago, no goza de un alto nivel de popularidad como arrojan todas las encuestas, incluida la propia. Encima, con Guillermo Fernández Vara pasa justo lo contrario: tiene un índice de conocimiento total por parte del electorado, lo que sitúa en una posición privilegiada cara a la campaña electoral. El objetivo del PP es doble teniendo en cuenta que María Guardiola no es diputada autonómica y, por tanto, no puede enfrentarse al presidente extremeño en sede parlamentaria: uno, mostrarla y darla a conocer en todos los foros que sea posible; y dos, situarla frente a Vara y presentarla como la alternativa que recoge el sentir de la ciudadanía. Sin embargo, Vara y el PSOE son conscientes de esta estrategia y no la van a consentir tan fácilmente. Primero porque sería darle un protagonismo gratuito a Guardiola que no trae aparejada ninguna ventaja, y segundo porque supondría admitir que los socialistas viven encerrados entre cuatro paredes y desconectados de la gente. Tanto que tiene que venir la nueva presidenta del PP a decirles lo que piensa la calle. Hay que tener en cuenta que uno de los errores que cometió Vara cuando perdió las elecciones en 2011 fue darle un protagonismo inusitado a Monago. Con una mayoría absolutísima a sus espaldas como ahora, los socialistas no veían un peligro real en el nuevo presidente del PP que había venido a sustituir a Carlos Floriano. Vara lo llamó a Presidencia para distintas cuestiones de calado regional y sacó a relucir su papel más conciliador llegándole a ofrecer hasta cuatro pactos autonómicos sin ser necesario su apoyo parlamentario. Monago aprovechó la coyuntura sin miramiento alguno y se dio a conocer como el contrincante del PSOE en Extremadura. La crisis económica y Zapatero hicieron el resto y los socialistas se fueron a la oposición. El objetivo del PPestá claro: situar a su candidata frente a Vara y presentarla como alternativa Los encuentros de ‘Habla Extremadura’ que ha puesto en marcha el PP desde agosto puede que sean una recogida de opiniones que le permita al partido conformar un programa electoral más amplio y con distintas sensibilidades, pero no deja de ser una campaña de promoción de su candidata y una manera de comprometer al presidente extremeño tanto si acepta el juego y se aviene a escuchar, como si se cierra en banda y dice que no. Desconozco qué pasos dará Vara sobre esta cuestión. Pero lo cierto es que tampoco puede quedarse sin recibir a Guardiola para siemore. Es de suponer que hará una cosa y la contraria: redirigirla al Parlamento donde el PSOE tiene mayoría y maneja los tiempos y los plazos o recibirla para rebatirle todas y cada una de sus propuestas desde el escalón que supone la Presidencia de la Junta. Quedan apenas cinco meses para las elecciones y hay que andar con pies de plomo. Un simple descuido puede suponer perder o ganar escaños. En una contienda tan abierta, donde la política nacional está tan sumamente crispada, cualquier pronóstico puede resultar erróneo. Veremos.