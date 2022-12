¡Qué daño hacen a España!

Si algún medio de comunicación le pregunta a Vara sobre qué opina de modificar el Código Penal para eliminar el delito de sedición, se irá por la tangente, jugará al despiste y no quedará claro si lo apoya o no. Como siempre que le preguntan por los atropellos de Sánchez a la Constitución, a la separación de poderes o a la democracia. Pero la realidad es que secundará cada una de esas tropelías. No esperen ni el más mínimo reproche, solo asentimiento.

"Su único propósito es conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para seguir en el poder Ayer fuimos testigos en el pleno de la Asamblea de Extremadura como los diputados del PSOE votaban en contra de pedir al Gobierno que no elimine el delito de sedición del Código Penal. Queda claro que están de acuerdo con que, cuando los independentistas lo intenten de nuevo, nada lo impida, ni haya pena que les disuada de volver a hacerlo; porque ya avisaron que lo volverían a hacer y, esta vez, no habrá cárcel para ellos porque Sánchez se ha ocupado de sacar «el debate de los juzgados» y darles carta blanca. Y por si fuera poco, para llevar a cabo sus planes, podrán utilizar el dinero público, el de los impuestos que pagamos todos, el de Sanidad y Educación, porque para eso se rebaja la pena por malversación. La actual alcanza un máximo de doce años y el acuerdo del PSOE con ERC la reduce a cuatro. Junqueras debe estar contento, porque dice que así se podrá «avanzar en el camino de la construcción de una República Catalana Justa». O lo que es lo mismo, ya tienen financiación para su hoja de ruta independentista. No nos engañan. Estamos avisados. Da igual que nieguen la mayor, porque sabemos que en boca de Sánchez el no se convierte en sí cuando le interesa para sus fines personales. Illa e Iceta reconocen que habrá consulta pública, y los condenados del procés que por ellos se hacía mañana mismo, porque solo persiguen un objetivo y ahora van a tener vía libre. No mueve al PSOE el interés del Estado. No le preocupa el ataque a la Constitución ni la integridad territorial de España. Su único propósito es conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para seguir en el poder, a costa de lo que sea. Y lo hacen sin mayor preocupación, porque la culpa será siempre del PP o de los jueces fascistas. Qué tremendo daño hace a España eliminar herramientas que sirven a los poderes Ejecutivo y Judicial para proteger al Estado y mantener la unidad de nuestro país, desprestigiar sus instituciones y dar toques aquí y allá, como a los jueces para que no vayan por donde no les interesa - dice Patxi. ¿Y Vara? Pues a pesar de que iba a irse si Sánchez pactaba con los independentistas, aquí sigue. Eso ya no le molesta; tampoco que se vaya a eliminar el delito de sedición y rebajar las penas para que puedan financiar sus planes. Ostenta con orgullo el cargo del mayor servidor de los intereses sanchistas.