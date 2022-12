Goteras y roturas

Se supone que hoy sábado, por fin, amainarán las lluvias en Extremadura, cumpliendo con ese dicho, que aprendí de mi padre, de que no hay sábado sin sol, y que aunque parezca raro, se cumple más veces de lo estadísticamente probable.

Aunque su etimología no venga de ahí, contra lo que cree mucha gente, es cierto que Extremadura es una región de extremos en lo climático: después de un año en el que casi no cayó gota, estos día de atrás fuimos titular en toda España por lo violento de las precipitaciones y los daños ocasionados. «Situación dantesca en Extremadura», titulaba El Mundo, con esa predilección de los medios de derecha por el catastrofismo. «Espero que no os ahoguéis con tanta agua», nos escribía un amigo canario, con algo de preocupación disimulada por la ironía, enviándonos «un abrazo calentito» desde su soleada isla. Es de agradecer siempre que se interesen por uno, y me recordó lo vivido hace unos once años, con la tromba que cayó en Cáceres (inolvidable experiencia la de cruzar el torrente que se había formado en la Avenida Isabel de Moctezuma, cargando con la compra y con el agua por la rodilla), cuando hasta un amigo desde Israel me escribió preocupado por haber visto imágenes en TVE internacional.

Por suerte, no ha habido que lamentar víctimas humanas, al contrario que en aquella trágica riada de Badajoz hace ahora un cuarto de siglo, pero duele ver los daños por ejemplo en el excelente restaurante mexicano Los Plebes, como contaba su simpático dueño, que ve su establecimiento principal inundado y destrozado antes de las fiestas de Navidad. Allí estuvimos cenando no hace mucho, y hace una semana pasábamos por la carretera N-523 para visitar a mi hermano y familia en Badajoz. Hacía meses que no íbamos por allí y me sorprendió lo deteriorada que estaba en algunos tramos, hasta el punto de que lo comenté: que, si parece que la autovía Cáceres-Badajoz no vayamos a verla en vida, qué menos que adecentar esa carretera, con mucho tráfico y que muchas personas usan a diario. Quizás si se hubiera llevado a cabo un mínimo mantenimiento, se habría evitado el derrumbe, como se hubiera evitado el del Puente de Cantillana sobre el Gévora, erigido durante el reinado de Carlos V. Eso ya no tendrá arreglo, y en el de la transitada carretera, nos informan de que no hay plazo para el mismo y que hay la alternativa de ir por Mérida, aunque sean casi cincuenta kilómetros más. Parece que el tiempo de los extremeños vale menos que el del resto de españoles pues, al fin y al cabo, estamos hartos de esperar.

Al final, lo que al principio nos tenía encantados, como era esta abundancia de lluvias, que ha puesto al paisaje extremeño de un verde esplendoroso (soy de la opinión de que es el paisaje más bello del mundo: aquí el verde es distinto al monótono verde europeo, y la trastabillada orografía, sobre todo de la provincia de Cáceres, traza un universo de arroyuelos que da contento a la vista) y que tenía a las madres corriendo detrás de sus niños para que no saltaran en los charcos, ha traído consecuencias desastrosas.

Pasando de lo trágico a lo tragicómico, era de ver la Facultad de Letras, con los pasillos llenos de papeleras y cubos de basura para recoger al agua de las goteras, y aún así el suelo estaba resbaladizo, todo un desafío para los asistentes a la Universidad de Mayores que llenan las aulas por las tardes. Poco más de veinte años tiene esa facultad, que mi promoción fue una de las que estrenó, y ya entonces tenía goteras. El otro día, un nuevo compañero de trabajo, que estudió en Granada, se seguía sorprendiendo de dónde se decidió poner el campus de Cáceres, teniendo tantos edificios monumentales en el centro, que los estudiantes revitalizarían, y donde seguro tendrían menos goteras.

* Escritor