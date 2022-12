No tenemos planeta B

Definitivamente, aquellos que nos gobiernan no tienen asumido ese eslogan que no por conocido es menos real, No hay planeta B. No hay más que fijarse en los resultados de la última cumbre mundial sobre el clima o, en Extremadura, en la última visita de la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad a la central nuclear de Almaraz, para comprobarlo.

Cada vez que hay una cumbre, cada vez que se habla del posible cierre de Almaraz, hay una chispa de esperanza de que, esa vez, sea aquella en la que de verdad se tomen decisiones para dejar de matar al planeta y, cada vez, terminan sin resultados o con acuerdos de mínimos. Los mínimos no son suficientes y el planeta es tozudo y se encarga de recordarlo cada año. La subida de las temperaturas y del nivel del mar es un hecho. Hay islas que van a desaparecer y fenómenos extremos que se van a multiplicar, pero, como suele pasar, los que más los sufrirán son los países que menos contribuyen a esa destrucción. En lugar de aprobar de una vez la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se da el visto bueno a un fondo económico para ayudar a los países que van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Es de traca, no van al origen, se resignan a la destrucción y ponen dinero, a modo de tirita, para tapar la futura herida. Un sinsentido. Como lo es también que la consejera de Transición Ecológica de Extremadura acuda a la presentación de un estudio sobre el impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz y muestre su respaldo a la prórroga del cierre hasta el 2027. Imagino que los ecologistas se avergonzarán de que la consejería lleve el apellido de ecológica cuando lo que parece primar es lo económico frente a lo medioambiental. Echo en falta lo contrario, el apoyo a un estudio sobre las consecuencias de retrasar el cierre de la central. Es obvio que la central genera muchos puestos de trabajo y una riqueza brutal para Almaraz y el entorno, pero seguir dando largas a su cierre es taparse los ojos ante la necesidad de apostar por el planeta. El problema es el egoísmo. Si no se actúa rápido, nos acabaremos cargando la Tierra, pero como eso sucederá cuando no estén ya los que gobiernan ahora, da igual. Pero ojo, los jóvenes no tienen esa venda y protestan por todo el mundo porque quieren un planeta que perdure. Ellos son su esperanza.