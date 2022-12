Panes del día anterior

Ya no se construye como antes. Sé que suena a frase de abuela cebolleta, a «todo tiempo pasado fue mejor» y a lo de «en mis tiempos…», pero no pretendo hacer un ejercicio de nostalgia, sino una reflexión de lunes.

Hace unos días volví a disfrutar de la impactante vista al puente de Alcántara, una maravillosa obra de ingeniería romana del siglo II que ya debería ser Patrimonio de la Humanidad. Imaginen, casi dos mil años viendo pasar el agua, los viajeros, la vida. Generaciones y generaciones creciendo y desapareciendo mientras sus piedras siguen casi intactas.

Evidentemente es un caso excepcional, pero me sirve para ejemplificar el espíritu con el que se pueden hacer las cosas, esa vocación de eternidad que debería presidir nuestros actos.

En el lado contrario están las baguettes. Que dirán ustedes que vaya comparación, pero es que me asombra lo perecedero de este pan, que a la media hora de horneado ya está duro como para calzar un mueble, y cómo esa obsolescencia programada parece haber contagiado nuestras decisiones, nuestros actos y hasta nuestros sentimientos.

Vivimos rodeados de promesas que se rompen, de parejas que se separan, de proyectos inacabados. Como si el esfuerzo que exige la durabilidad no mereciese la pena, como si tener que pelear por conseguir un objetivo y mantenerlo fuese un sacrificio excesivo. Creo que esta sociedad de la inmediatez nos acerca a todo con mucha rapidez, pero a la vez nos aleja de los apegos con la misma prisa.

Por eso me gustan las tradiciones, las de estos días navideños y las de otras fechas, porque me hacen sentir parte de algo, componente actual de una manera anterior de entender la vida que se transmite de padres a hijos, que hay que mantener viva para no olvidar de dónde venimos y por qué somos como somos.

No pienso durar tanto como el puente, pero les aseguro que mientras esté aquí me esforzaré por hacer las cosas con el interés que merecen para perdurar. Si eligen ser baguettes, sepan que no son buenas ni para hacer migas navideñas.

Feliz lunes y Feliz Navidad.

*Periodista