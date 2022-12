Benzema dice adiós

El factor humano es en muchos casos más determinante que cualquier otra variable. Ahí está Benzema, ninguneado una y otra vez por el seleccionador francés Didier Deschamps, quien, por motivos desconocidos –al menos para mí–, ha hecho siempre todo lo posible por apartarle del equipo.

"Si bien Benzema había sido indultado y ya jugaba con Francia, no era gracias a Didier Deschamps

Deschamps, más papista que el papa, ya lo arrinconó durante demasiados años por el caso Valbuena, una historia fea, vídeo sexual mediante, en la que Benzema habría tenido algún tipo de protagonismo.

Y si bien Benzema había sido indultado y ya jugaba con Francia, no era gracias a Deschamps, sino a pesar de él. Bastó que estando en Catar sufriera una lesión nada grave para que el seleccionador viera la oportunidad de deshacerse él. Y una vez recuperado, como era previsible, no lo repescó para la final.

Si a alguien no le sorprende el enésimo ninguneo a Benzema por parte del seleccionador francés, solo tiene que modificar ciertos nombres, esto es, cambiar Messi por Benzema y Selección argentina por Selección francesa.

Si no concebimos Argentina sin su mejor jugador, ¿por qué durante tanto tiempo ha jugado Francia sin Benzema, posiblemente en los últimos años no solo el mejor delantero de su país, sino uno de los dos o tres mejores del mundo?

Benzema, a quien no se le permitió jugar la final (pese a que podría haberlo hecho), ha pasado con Deschamps de ser cisne blanco a patito feo. El jugador, cansado, ha dicho adiós a su selección el mismo día que cumplía 35 años. Una carrera exitosa la suya a nivel de club (con el Real Madrid lo ha ganado todo) y un desastre, a su pesar, en los mundiales (solo ha jugado uno).

No sabemos por qué Deschamps le tiene inquina a Benzema. Puede que no le guste su cara, que le deba dinero, le tenga envidia o simplemente que el Pisuerga pasaba por ahí. Una inquina que ha de ser explicada no desde un razonamiento futbolístico, sino patológico.