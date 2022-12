Leía una entrevista de Iker Seisdedos a Ahmad Jamal y en ella afirmaba: «pones la televisión y no sale Billie Holiday; el mundo no marcha bien». Puede ser, no hay duda que son tiempos complicados, también los hubo en el pasado pero me quiero acordar en estos días de tramitación presupuestaria de la canción interpretada por ella God Blessen la que decía que aunque puede que los padres tengan dinero, Dios bendiga, a los niños que tengan dinero propio. Desgraciadamente existen políticas que sostienen, que quien pueda pague, quien no, pues que lo busque o se lo invente. El Partido Popular parece que solo entiende esa senda, en la Asamblea de Extremadura se debate que los comedores escolares y las aulas matinales sean gratuitas para todos en Extremadura. Una familia con un hijo se ahorra casi 1000€ al año o la bonificación del 50% de la ITV. Todos los grupos excepto el Partido Popular.

«Algunos se rieron al verle cambiado; pero él les dejó reír y no se preocupó, pues era lo bastante juicioso para saber que nunca sucedió nada bueno en este planeta que no empezara por hacer reír a algunos: y comprendiendo que aquéllos estaban ciegos, pensó que tanto vale que arruguen los ojos a fuerza de reír, como que la enfermedad se manifiesta en forma menos atractiva. Su propio corazón reía, y con eso tenía bastante». Con este fragmento el escritor Charles Dickens finalizaba su obra Canción de Navidad. Mañana es Nochebuena, muchos de los peores presagios están fracasando: esperaban la economía española quebrada, paro y el cierre de empresas. Otoño negro, decía el Partido Popular. España cerrará el año con un crecimiento del 4% y una tasa de paro que no se veía desde el año 2008. Otros, decían que la sociedad tras la pandemia no volvería a ser la misma, que todos nuestros hábitos y nuestra manera de relacionarnos cambiaría. Por fortuna eso no ha ocurrido, y estas navidades han vuelto las comidas de empresa, las fiestas en los colegios, las cenas familiares y esto ocurre porque la sociedad no sabe vivir de espaldas a los demás, «sabían, ahora, que hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces: la ternura humana» (La Peste, A. Camus), el individuo se siente parte de un todo, y esto da como resultado la convivencia tal y como la conocemos. Es básico para vivir en ella el respeto a las normas, la Constitución española es nuestro marco, los poderes del Estado quienes deben velar por ello. Feijoo como el Sr. Scroog está inmerso en su propio cuento de navidad, intentando salir del mal sueño fruto de su cicatería ideológica, su bloqueo a la renovación judicial le está ensombreciendo estos días prenavideños, y como el protagonista del cuento, sus acciones perjudican a los demás, en este caso a nuestra democracia. Si pudiesen también lo harían aquí, con nuestras cuentas, con nuestro futuro. Por suerte, el corazón extremeño es otro. * Filóloga y diputada regional del PSOE