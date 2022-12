Perder batallas, ganar la guerra

Estoy seguro de que no hay nada positivo en el hiperbólico lenguaje practicado esta semana (golpismo, ataque a la soberanía, la «derecha» judicial). Pero tampoco debemos ser tan inocentes como para pensar que no hay una estrategia detrás. Existe.

Minusvalorar a Pedro Sánchez es un error en el que varios gestores de la oposición han caído. Y no debieran. Estoy convencido de que Sánchez sabía (al menos, intuía) que el Constitucional podría intervenir en el proceso de reforma legislativo exprés que pretendía llevar a cabo. Y no le importó en absoluto perder esa batalla, porque quizás esta dulce derrota convenía mejor a sus intereses.

La hiperventilada respuesta del gobierno y sus socios habituales estaba en sintonía con la táctica marcada. Sorprende más que se hayan sumado los representantes institucionales de las cámaras, especialmente un Ander Gil, presidente del Senado, que pareció olvidar que su posición obliga a defender a todos los partidos integrados en dicha cámara. No sólo a los de «tu cuerda».

Esta sobrerreacción buscaba dos objetivos: por un lado, confundir en la actuación del tribunal las finalidades de la propia reforma legislativa; por otro, crear una sensación de impunidad de la oposición y de indefensión del propio gobierno. Como si ser parte del consejo de ministros o tener mayoría parlamentaria fuera ser un antisistema. ¿Veis? Los poderes fácticos controlan el país, incluso estando en el gobierno. No hay nada de esto, claro, pero el peligro reside precisamente ahí: en tentar a la opinión pública a reducir (más) los contrapesos entre los poderes del estado.

Por eso hablo del uso del lenguaje como una herramienta más que eficaz y su uso, parte de una actividad coordinada. Ahí se enredaron el Partido Popular y el propio tribunal. No comprendieron que nunca se aspiró, en la reacción posterior a la decisión del lunes, en responder o a enviar un mensaje institucional. No. Se trataba de ensuciar el debate creando esa sensación de impotencia gubernamental y arbitrariedad judicial para que fuera así entendido por los electores como un asalto al poder de decisión popular. Un ataque a la soberanía.

La teatralidad presidía las declaraciones, pero la grandilocuencia no implica que haya razón detrás. Se trataba de amalgamar la expresión de la soberanía popular y estructurar el debate político desde la narrativa victimista.

La actuación del TC entra dentro de la normalidad democrática de un estado de derecho. En primer lugar, porque no se objeta el fondo de la decisión ni se niega el debate de la ley propuesta. Recuerda que para ello debe seguirse un procedimiento. Las formas, en democracia, son decisivas, porque marcan el cauce («las reglas del juego») que evitan un uso partidista del poder. Si el gobierno quiere modificar las leyes orgánicas que afectan al Consejo general del poder judicial y al propio Constitucional está más que legitimado para hacerlo. Pero observando los informes preceptivos y el trámite parlamentario adecuado. Lo contrario, sí es hurtar un debate público. El TC no impide legislar, dice -correctamente- que no puede servirse de un procedimiento irregular porquesupone una indefensión de la minoría parlamentaria; es decir, la oposición.

Además, no estamos ante un tribunal «caducado». Hay cuatro jueces (no dos) cuyo cargo está pendiente de renovación. La propia norma que rige el TC obliga a estos jueces a continuar, prórrogamediante. ¿Y por qué es así? Precisamente para que este tribunal -que no es poder judicial- siga funcionando como tribunal de garantías, en el supuesto de que los partidos no logren una renovación. Que no está «bloqueada»: el gobierno puede pactar o conseguir 3/5 de la cámara. Ambos casos requieren, claro, cierto nivel de consenso.

Así que no hay un ataque a la soberanía popular. Que, en todo caso, no solo se expresa en las cámaras, una parte de su expresión. Reside en todos los poderes del estado y en su separación y control mutuo.

Todo esto ha sido muy útil para señalar (de nuevo) a los jueces, como un órgano politizado, permitiendo mostrar a Sánchez como el verdadero defensor de la democracia. No hace falta que lo sea (el cambio propuesto no cambia el sesgo político en el nombramiento, como pide Europa, en esos órganos. Sólo el «color»), sino que parezca que lo es. Porque la guerra es en 2023 y es electoral. A Sánchez las encuestas le dicen que tendrá que arrinconar al PP y pactar de nuevo con nacionalistas si quiere conservar el poder. Incluso sin ser la lista más votada.

*Abogado, experto en finanzas