Postales para la Cervantes

Esta semana, como llevamos haciendo en mi instituto, el Hernández Pacheco, desde hace siete años, llevaremos más de doscientas postales y cartas de Navidad a la residencia de mayores Cervantes.

Una carta o una postal escrita por un adolescente al que no conoces de nada puede que no sirva de mucha ayuda, pero a mí me emociona que mis alumnos lo intenten, que se esfuercen en averiguar cosas sobre el pueblo del que proceden los residentes (de ellos, por la protección de datos, solo sabemos el nombre y el origen), que les cuenten sus cosas y les pregunten por costumbres del pasado.

Las cartas se las dejamos a los de los cursos superiores, que se explayan un poco más y sin dar datos sobre sí mismos (la ley de protección lo impide), les cuentan cómo van a celebrar las fiestas o cómo quieren a sus abuelos o los buenos deseos que les ofrecen para el año que viene.

Los pequeños, los de primero y segundo, se esmeran con las postales, y llenan las cartulinas de colorines, pegatinas y desplegables.

No es mucho, lo sé. Antes, cuando la pandemia era algo inimaginable, íbamos a visitarlos y contábamos cuentos, recitábamos poemas y los alumnos que estudian en el conservatorio ofrecían sus recitales. Algunos profesores también recitaban y bailaban, y a cambio recibimos romances, aplausos y un cariño de esos que te dura hasta el año siguiente.

Ahora no podemos ir, porque somos muchos y hay que extremar precauciones ante este virus que amaina pero no cesa.

Tampoco podemos seguir con el club de lectura que empezamos antes del confinamiento y que, como horrible anticipo, tenía el diario de Ana Frank como lectura compartida. Solo podemos mandar postales y cartas.

Líneas, letras, dibujos. Participan varios compañeros y entre todos, se preparan rifas para hacer regalos y lotes de libros, y sobre todo, para aportar un minúsculo granito de arena. No es mucho, pero cuando un alumno me entrega una postal bien dibujada y bien escrita para una persona que tiene ochenta años más que él, pienso que poco a poco se construye un puente, se elimina una piedra del muro que los separa, y se da un paso para que ellos se sientan menos solos, y nosotros, mucho más acompañados.