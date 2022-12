El interés propio

El Constitucional contestó el pasado día 19 al recurso interpuesto por el PP parando la tramitación en el Senado de la reforma exprés del Código Penal. Ante esto, los socialistas empeñados en derogar el delito de sedición y abaratar las penas por corrupción, modificando por la puerta de atrás dos leyes orgánicas para controlar al propio Tribunal Constitucional, salieron en tromba poniendo «el grito en el cielo». Primero Batet, la presidenta del Congreso, que ignorando el Reglamento de la Cámara hizo unas declaraciones diciendo que está en peligro el sistema democrático. Después, el presidente del Senado acusó al Tribunal de estar «instrumentalizado» y afirmó que la decisión supone «un triste punto de inflexión para nuestra democracia». Remataron desde Moncloa con idéntico discurso.

"No es que el presidente extremeño viva en otro mundo; es que ha atado su destino a Sánchez

Aunque no han podido votar la modificación de las leyes para controlar al Constitucional, el último ataque a la Constitución y al Estado, cuyo único objetivo es contentar a los independentistas para que les sigan manteniendo en el poder, se ha aprobado finalmente en el Senado: la sedición no será delito y las penas por corrupción serán mucho menores.

En Extremadura, Vara no se cansa de justificar lo injustificable. Según dice, hablando de la eliminación de la sedición, esta se justifica porque, en lo que respecta a la situación en Cataluña, estamos mejor que hace cinco años.

¿Qué significa mejor para el presidente Vara? Los que delinquieron contra el Estado, fueron indultados y no cumplieron las penas del delito; pretenden acabar con el uso del español y por ello la Generalitat comunicó a las escuelas que no tenían que cumplir el 25% obligatorio de clases en español; se rechazan los símbolos del Estado, se acosa a los constitucionalistas y se riega de dinero Cataluña en perjuicio de otras comunidades autónomas como es el caso de nuestra región. Si para Vara estar mejor significa ceder a todos y cada uno de los chantajes de los independentistas, pues hay que reconocerle que el PSOE hace bien el trabajo.

¡Cómo han cambiado las cosas! Antes, en 2016, Vara decía que se iría del PSOE si se pactaba con independentistas; en 2017, prometía a los catalanes constitucionalistas que no estaban ni estarían solos; allá por el 2019 pedía que no se contemplara «el indulto de los condenados por el procés porque no han sido condenados por sus ideas u opiniones, sino por hechos delictivos» y se sentía «muy orgulloso de un país donde la justicia se imparte para todos».

Pero todo cambió en 2021, año en el que fue nombrado secretario ejecutivo de Política Económica en la Ejecutiva Federal del PSOE. Ese mismo año, justificó en un programa de radio esos indultos, siendo abucheado por los asistentes que se encontraban en ese momento en el teatro romano. Hoy no ve problema en eliminar la sedición porque para él, el independentismo está roto. No es que el presidente extremeño viva en otro mundo, no; es que ha atado su destino a Sánchez, y eso tiene que ver muy poco con el interés general.