En mi opinión, y da igual que uno sea creyente, agnóstico o ateo, las Navidades son las festividades más entrañables del año, y basta que alguien las ataque para suscitar mi antipatía, como me ocurrió con una peluquera en Cáceres, hace ya muchos años, que empezó a despotricar (“Odio la Navidad, qué asco, cuanta hipocresía”) para que me quitara las ganas de volver a su establecimiento. Y es que, además de lo especiales que son por los encuentros en familia, desde milenios están relacionadas con el solsticio de invierno, y lo que la Iglesia hizo fue reciclar una festividad pagana como las Saturnales, la mejor de las fiestas, según el poeta romano Catulo (qué recuerdos, traducir sus poemas en clase del profesor de latín, y luego decano, Luis Merino), de modo similar a cómo convertiría mayo, el mes de Venus, en el mes de la Virgen, menudo cambio.

El espíritu navideño es sinónimo de paz y reconciliación, y no podía venir en mejor momento. A ver si, como en el Cuento de Navidad de Dickens, se les aparece un fantasma a ciertos jueces y políticos soliviantados, para que les haga recapacitar sobre si vale la pena destrozar la concordia del país al que dicen querer tanto, en lugar de aceptar las derrotas y esperar a la próxima oportunidad, que tampoco falta tanto.

En otro orden de cosas, nos vendrá bien el parón navideño para digerir el disgusto catarí, que ha sido finalmente un éxito para el mundo árabe y autoritario y un fracaso para quienes pretendían nadar y guardar la ropa, es decir, seguir comprando gas y petróleo a ese emirato habitado por unos patanes que tuvieron la suerte de que, bajo sus áridas arenas, hubiera un mar de petróleo. Los gobiernos europeos, al final, han hecho un poco el ridículo y quedado como unos arrogantes que quieren decir a los árabes cómo deben organizarse. Daban un poco de lástima los futbolistas alemanes, tapándose la boca, poco después de que su Ministro de Exteriores hiciera reverencias ante el emir catarí, ya que ahora Alemania no quiere comprar gas a Rusia, sino a cualquier otra tiranía. No menos pena dio Macron, que había prometido ir a Qatar solo si Francia llegaba a la final perono pudo aguantarse y viajó a la semifinal, para hacer luego un papel insólito bajando al césped a consolar a Mbappé, que pasaba olímpicamente de él, y luego arengando en el vestuario, como un Napoleón frente a sus tropas.

Quizás nos iría mejor si aceptáramos algunas evidencias: la primera, que los países regidos por el Islam no viven en la misma época que nosotros. El año 1 de la Hégira es el año 622 d.C, por lo que ahora están en el año 1400, es decir, en plena Edad Media. No se les hará progresar dándoles lecciones desde fuera, y ya en países como Irán vemos que, desde dentro, pueden comenzar a cambiar las cosas, sin esperar seis siglos. Si no se quería que los cataríes violaran de tal manera los derechos humanos (sobre todo en las sangrantes condiciones laborales) debería habérseles puesto esas condiciones antes de encargarles el Mundial. Con todo lo doloroso que es el caso de Grant Wahl, no se puede decir sino que se metió en la boca del lobo, y que es un mártir de nuestro tiempo.

Al final, los pobres árabes han tenido su mundial, pues todas tuvieron algún triunfo: Arabia Saudí contra la que luego fue campeona, Argentina; Túnez contra Francia, y por supuesto la sorprendente Marruecos. En cuanto a España, quedó claro que los entrenadores protagonistas acaban disminuyendo a sus jugadores pero, también, que aunque los focos se los lleven los goleadores, son aún más decisivos los porteros: ganamos dos eurocopas y un mundial gracias al santo, Iker Casillas, y nos hemos quedado fuera en las últimas competiciones por culpa de porteros indignos del nivel de la que fue una gran nación de guardametas.

*Escritor