Las prostitutas no valen nada

Es paradójico que algo intrínseco a la prostitución sea pagar por sexo con mujeres y que luego estas mujeres sean las menos valoradas de entre todo el colectivo femenino, y no solo por sus clientes, sino por toda la sociedad.

Decía el alcalde de Plasencia esta semana, tras el presunto asesinato de una mujer en un piso que se alquilaba por horas, que en un informativo nacional únicamente habían salido cinco segundos de información sobre su muerte. En cuanto se supo que el contexto era la prostitución, se le restó importancia como noticia, nada que ver con el despliegue que se hubiera producido de ser un caso de violencia de género.

Es triste porque lo que se manifiesta con esta actitud, y estoy segura de que está en los pensamientos de muchos, es que esta mujer por dedicarse a la prostitución casi que se lo merecía, que ella se lo buscó, que era un riesgo que corría. Su vida no valía tanto como otras. Es fuerte decirlo, pero así es como pensamos. Y si encima no era de nacionalidad española, menos aún nos importa.

Qué sabemos de su vida y de las circunstancias que le llevaron a ese piso donde murió y a esa vida. El responsable de una asociación de inmigrantes de Plasencia ha afirmado que, cuando una persona llega desde otro país, «se siente abandonada y el cambio cultural los convierte en presa fácil» para ser atraídos por realidades tóxicas y delictivas como la drogadicción o el proxenetismo.

Por desgracia, en España la prostitución no es ilegal, ya sabemos el dinero que da y no se olviden de que el dinero manda en todo. Sí se puede perseguir a los proxenetas, pero ¿se hace, se insiste, se está encima de estos pisos de citas?

La plataforma feminista ha pedido una investigación porque afirma que todo el mundo sabía de la existencia de ese piso. Los vecinos, comerciantes, la gente de la zona, todos lo sabían, dicho por ellos mismos. Al menos llevaba funcionando como piso de prostitución dos años y en todo este tiempo no se ha producido ninguna detención.

Entiendo que no debe de ser fácil pillar a un proxeneta, pero la sensación que da es que se conoce esa realidad, pero no se hace nada y de nuevo la sensación es que no se hace porque estas mujeres apenas tienen valor.

El obispo ha incidido en la dignidad de toda persona. En lugar de desprecio, concienciación y que el proxeneta sienta que estamos en su cogote.