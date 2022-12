Veo llegar esta lluvia mansa, lenta, sobre las praderas verdes que me rodean, sobre las piedras milenarias de esta casa que un día fue convento.

Cae sin prisa, como sabiendo que el tiempo no es el problema, que siempre ganará la partida, porque es eterna. Empapa el Valle y corre hacia el océano lejano que vio partir a los conquistadores, el océano que separó familias y trajo riquezas y nuevas vidas.

Y me pregunto si esta misma agua llegaría a saciar la sed de un San José caminando hacia Belén, si será la misma en la que una Virgen lavó los pañales del Salvador, agua para lavar los pies de los desheredados del mundo, para dar de beber al sediento en la cruz.

Ya no nos enseñan muñecas de Famosa dirigiéndose al Portal, ni estrellas que seguir a Belén, ahora todo son renos, obesos barbudos vestidos de pijama rojo repartiendo juguetes ‘no sexistas’, exaltación de la amistad y la solidaridad en comidas de empresa, excesos gastronómicos y promesas de Año Nuevo, compras compulsivas, vacaciones de esquí y semana blanca.

Pero lo que se celebra estos días es un ciclo de amor que cada año comienza y termina, desde un pobre portal hasta el monte Calvario, y que se renueva con los villancicos cantados en familia, los deseos de ser mejor el año siguiente y en la espera de haber sido tan buenos como para merecer los regalos de los Reyes Magos.

Ya no nos enseñan muñecas de Famosa dirigiéndose al Portal, ni estrellas que seguir a Belén, ahora todo son renos, obesos barbudos vestidos de pijama rojo repartiendo juguetes ‘no sexistas’

Por eso no son para mí felices Fiestas, ni feliz Solsticio de Invierno. Es Navidad, del latín ‘navitatis’, que significa nacimiento, y no el de cualquiera, sino la llegada del hijo de Dios a la Tierra, y eso es lo que celebro y lo que les felicito estos días: Dios hecho hombre que trae a la tierra, gratis, el Amor y la Salvación; y no puede ni podrá borrar esa Verdad ningún empeño, ningún ímprobo, ridículo y retorcido esfuerzo por no hablar de Jesús, por despreciar las tradiciones religiosas, por borrar cualquier referencia al Misterio trascendente de estas fechas.

Y sigue lloviendo. A saber dónde habrá estado antes este agua que tanta falta nos hacía…

@merbaronam

* Periodista.