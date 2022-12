Desde que tengo uso de razón he deseado que el Real Madrid saliese vencedor en todos sus partidos.

Cualquier otra opción, tachada de locura en mi subconsciente, era descartada de inmediato, antes incluso de cristalizar como idea consciente. Los madridistas compartimos ese sentimiento, tan cansino a los ojos de los rivales, de tener el mejor equipo del mundo (lo cual, estadísticas en mano, es cierto).

"Fue mi padre quien me inculcó la pasión por el club blanco. De él heredé el placer por la competitividad y por lo lúdico

Pero resulta que el Real Madrid se enfrenta en unos días, en un partido de la Copa, al CP Cacereño, el equipo de mi ciudad natal, y las dudas, esas termitas hambrientas que nunca descansan, han comenzando a adueñarse de mí, hasta el punto de que no sabría decir quién quiero que gane.

Todo esto me ha hecho recordar a mi padre, el mayor forofo futbolero que he conocido, vehemente seguidor del Real Madrid, pero también de los equipos locales: no en vano fue entrenador del Cacereño Juvenil y del Atlético Cacereño.

Fue mi padre, cómo no, quien me inculcó la pasión, en mi más tierna infancia, por el club blanco. De él heredé también, de manera imperfecta, el placer por la competitividad y por lo lúdico, aunque no sé si me quedará algo de eso hoy día.

Ya sé que el mundo tiene problemas más acuciantes que un simple partido de fútbol, pero este ha removido en mí sentimientos a flor de piel. No ha empezado el encuentro y en cierto modo ya estoy volviendo. Volviendo al fútbol, la infancia, mi padre, la felicidad, los domingos en el estado Príncipe Felipe, a los cromos de la Liga...

Así que este hijo pródigo a destiempo que soy yo se pregunta: «¿Con quién vamos, padre, con los verdiblancos o con los blancos?». Y me ha dado por imaginarlo en su pescadería, departiendo sin descanso, todo felicidad y amor por la vida, sobre el inminente acontecimiento futbolístico. Una de esas escenas felices de cuando yo era niño a las que vuelvo una y otra vez para combatir los fantasmas de hoy.