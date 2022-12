Entre los villancicos y la purpurina, los buenos deseos y las felicitaciones navideñas, los excesos y las luces, se ha colado como un mal espíritu otra mala noticia sobre las mujeres de Afganistán.

Primero las adultas tuvieron que dejar de trabajar, y las niñas, quedarse en casa sin asistir a la escuela. Tampoco podían ir al instituto, al menos, eso dijeron, hasta que se garantizara la separación por sexos para que nadie atentara contra la pureza de las futuras esposas y madres.

"Nuestra prosperidad se cimenta en el olvido de la miseria y la oscuridad de otros seres humanos

Entonces, todos miramos hacia otro lado, como si las cosas fueran a acabarse ahí, y las prohibiciones tuvieran un límite.

Ahora, entre los abrazos y los regalos, el gobierno ha anunciado que las mujeres afganas no podrán seguir sus estudios en la universidad. Para qué, nos dicen en su lógica aplastante, para qué estudiar medicina o derecho o economía si no podrán ejercer su profesión. Pero no vayamos a estropear estas fiestas entrañables con estas líneas que pueden esperar hasta enero.

No seamos la cuñada que protesta por el gasto en regalos o porque pongamos delante de pantallas a nuestros hijos, o la tía que esboza un gesto de desagrado ante la comida tirada a la basura. No empañemos esta celebración que ha empezado en noviembre y que seguirá hasta las rebajas.

Tenemos derecho a ser felices, eso gritan en las calles los que inundan los bares, los restaurantes, los centros comerciales. Y realmente lo tenemos, después de una pandemia, inmersos en la crisis, asfixiados por una inflación galopante que ni siquiera espera a la cuesta de enero.

Tenemos derecho a divertirnos, a olvidar, a reclamar nuestros derechos sin querer acordarnos de que en Afganistán poco a poco las mujeres vuelven al silencio, sin poder ir a los parques ni a los gimnasios, obligadas a llevar velo en la calle, a no salir sin estar acompañadas de un hombre de la familia, condenadas, ellas sí, a ver vulnerados sus derechos humanos, que debían ser universales y por tanto, defendidos por todos los países.

Pero la música está alta, la gente canta en la calle y los corazones se desbordan de noche de paz, noche de amor, porque nos lo merecemos, porque hemos sobrevivido y porque nuestra prosperidad se cimenta en el olvido de la miseria y la oscuridad de otros seres humanos a los que no les llega la solidaridad y la esperanza que inundan nuestros estómagos llenos y resuenan en el eco de nuestras manos vacías.