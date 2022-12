En realidad, son dos

Reconozco que he elegido este título en el día de hoy no por lo que indica realmente. La palabra del año según la Fundación del Español Urgente es Inteligencia Artificial. Al señalar este sintagma como palabra del año han explicado sus motivos, si estáis interesados en ellos, considero que son muy interesantes, os invito a que los busquéis y analicéis con detenimiento. Yo, en cambio, más allá de estar de acuerdo con la decisión y la elección, y por supuesto con la argumentación detallada expuesta, me quedaré con las palabras utilizadas por el periodista Manuel Morales precisamente para informar sobre la palabra del 2022 para Fundéu «la palabra del año 2022 según la Fundación del Español Urgente, Fundéu RAE, es inteligencia artificial, aunque, en realidad, sean dos», para continuar con «esta expresión compleja».

Mientras intentaba hacer balance de este 2022 no podía parar de pensar en ello, ¿cómo describirías el 2022? En realidad como si fuesen dos o incluso, año complejo. No me atrevería a hacer ninguna semejanza con el adjetivo artificial, los años anteriores recordaban incluso a una distopía. Dos, en realidad dos, por su intensidad, por el cambio continuo, por unos tiempos complejos y determinantes; pero también, estoy convencida repleto de buenas acciones, de trabajo y de ejemplos, en un fantástico artículo de Francisco Aldecoa, Presidente del Consejo Federal Español de Movimiento Europeo, indicaba que el fortalecimiento de la Unión, y la cohesión entre los Estados miembro, no solo no se ha debilitado con la agresión de Rusia a Ucrania, sino justo lo contrario. Y no puedo estar más de acuerdo. Nuestros proyectos comunes han respondido en los momentos más duros, más difíciles y, como la expresión, más complejos con una determinación más que notable. Hablo de la respuesta de la Unión Europea ante la Covid, ante la guerra, ante… Hablo de la respuesta de nuestro Estado, de España, ante los últimos retos. Sé que hay quien quiere que la veamos rota o débil, pero no lo es, no lo está. Hablo de nuestra Comunidad Autónoma, de su respuesta al futuro, a su trabajo constante, hablo de su robustez. Hoy, mañana, habrá muchos balances del año, muchos adjetivos para calificarlo, cada uno de nosotros optaremos por nuestras vivencias, caprichos, dificultades o apetencias. Yo me esperaré al final, casi al último minuto, pero sin duda será el soporte de todo lo que marcará ese adjetivo. Los mejores deseos para este año que comienza, todas nuestras mejores ilusiones y nuestros mejores esfuerzos. *Filóloga y diputada regional del PSOE