El socavón

La pésima carretera de Cáceres a Badajoz, como ustedes saben, se ha roto impidiendo el tráfico y la comunicación directa entre las dos capitales de provincia. Ese socavón, que produjo la lluvia hace quince días, se ha convertido en un símbolo de la nefasta situación de las infraestructuras en Extremadura y de la desidia del Gobierno central y la Junta

Porque hay que reconocer y denunciar que se lo están tomando con tranquilidad, a pesar de que intenten taparlo con fotos de maquinaria. La situación es la siguiente: no hay conocimiento de cuándo se va a comenzar a arreglar la carretera N-523, ni previsión alguna de cuándo se restablecerá el tránsito normalizado de vehículos. No hay nada claro aún; solo un anuncio –como tantos otros- de que se invertirán 6 millones de euros por parte del Ministerio de Transporte para la reparación de cuatro carreteras nacionales, entre ellas nuestro socavón, y dos autovías. Pero del cuándo, nada de nada.

De momento, la maquinaria que anda por la zona está trabajando en comprobar si la antigua carretera, vía alternativa que se ha propuesto, es viable para su tránsito. Y si lo es, será para vehículos ligeros y no para los pesados; el transporte de mercancías tendrá que hacerse por el trayecto más largo, con el consiguiente encarecimiento por el coste de los carburantes.

La historia de la carretera EX-100 no es solo triste por su siniestralidad, en muchas ocasiones provocada por su mal trazado, sino que es también la historia de otro engaño más. Hay que recordar aquel gran titular del año 2009: «Circular por autovía entre Cáceres y Badajoz será posible en 2012». En aquel entonces, en plena crisis económica, Vara acordó que la obra se ejecutaría en tres anualidades de 2010 a 2012, con dinero -¿qué dinero?- de la Junta de Extremadura. Como la crisis era real y los brotes verdes de Zapatero no lo eran, la autovía no se hizo. Diez años después de ese anuncio, en 2019, Vara daba una patada hacia arriba a la carretera y la cedía al Estado porque era «una decisión para nosotros estratégica», ya que así pasaría a ser la autovía A-58 que uniría Trujillo, Cáceres y Badajoz.

Hoy, a punto de empezar 2023, la EX-100 solo ha cambiado de nombre y ha pasado a ser la N-523, pero con un socavón entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra. Vara, por supuesto, ante esto está callado como si con él no fuera la cosa, porque ahora ese agujero es de Sánchez y no hace otra cosa que recordarlo.

Esta es la situación: los extremeños no podemos desplazarnos con un tren de calidad y ahora, los usuarios de la carretera Cáceres-Badajoz, tampoco podrán hacerlo. Ya lo ha dicho la presidenta del PP, María Guardiola: «Esto pasa entre El Prat de Llobregat y Hospitalet y aquí hay miles de trabajadores». Ese es el agravio al que nos tenemos que enfrentar los ciudadanos extremeños día sí, día también.

*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada regional del PP