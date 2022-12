Abrigos perdidos

¿Cuántas maneras arriesgadas hay de repasar mentalmente el año que hoy termina? Cada quien elegirá la suya y el momento oportuno dentro del marco que nos oprime buscando acelerar el corazón y hacerlo saltar en pedazos a las doce en punto de esta noche.

Atrapados como estamos en esta atmósfera densa y vertiginosa nos vemos abocados a afrontar las últimas horas de 2022 envueltos en diversos rituales de ansiedad y reparación, como si fuéramos máquinas del tiempo y con dar a una tecla todo se disolviera. Nos tratan como fruta macerada en un licor al que llaman quitapenas y así de melosos llegamos al final de cada año: endulzados por esa luz de interior que parpadea en los tejados y hace guiños a través de los balcones de las casas. Hay mucha afectación y quimera en esta noche pues se nos ofrece como antesala del cambio, como el prólogo de una novelita en la que vamos a dominar por fin los impulsos y esquivar a los malos.

Todo es ilusión. Conozco cien noches mucho más hermosas que la de hoy. Noches de auténtica renovación sin necesidad de uvas ni champán. En noches como las de hoy, con la estampida en la puerta, me cuesta creer que seamos dueños de nuestros deseos y objetivos, que seamos propietarios de nuestra felicidad y hasta de nuestros corazones.

Hoy, nos dicen, termina un viaje. Comienza enero y llegamos a un lugar llamado invierno donde se vierte por las paredes un crujido metálico, una tenue vibración de ramitas y alambres entre los que se balancean doce meses pasados envueltos en nube de ceniza; de inmediato viene a nuestra memoria la imagen de un calendario estampado contra el suelo y todos sus días fosilizados, un año embalsamado, desparramado por el suelo de la cocina, hecho trizas junto a las hebras y peladuras de calabacines y zanahorias.

Nos ponemos alas con gajos de manzana; sobrevolamos un territorio de macedonia… es tan suave que pisar allí es deslizarse sobre valles jugosos empapados en litros de quitapenas; es como caer en un estanque congelado rodeado de guirnaldas y es ahí cuando comprendes que nadie te libra del furor de los fuegos de artificio y cohetes, de los cánticos y los borrachos, de los sueños legítimos de la gente acostumbrada a pedir al cielo o a los otros que cumplan con su palabra.

Es esta noche final un tanto extraña, exótica y chocante, cargada de un ruido intenso y colectivo en la que se tejen bufandas de esperanza para abrigar los cuellos donde no anidan los besos.

Enero nos da en la cara, entra como una ráfaga de frío por la boca y los ojos, se mete en las botas, nos cala hasta los gorros de lana. Esta tarde emprendemos el viaje hacia la frontera ¡Rasss! ese trazo que forma un lago, blancas laderas como las de Slad, un abismo en el calendario donde de repente un sabor a corral sedimenta en los labios, una descarga a tierra y niebla.

Desde la cama percibes el caos, ves rizarse la noche en olas de alcohol y las piernitas de princesas al desnudo, amenazadas por el gélido enero recién estrenado, como sus vestidos de cierto pelo; luego, los corazones y sus terribles expectativas que bruscamente se hacen añicos, se quiebran como espejos fundidos y se oye un palmear de alas en las barras de las discotecas… las niñas quieren alzar el vuelo sobre la sofocante madrugada de cánticos y borracheras, pero ya es tarde, el manto engañoso de la noche última engulle a su paso el poco candor que nos queda.

Nunca me acostumbro al vacío que deja la noche última, ni a su infinita madrugada de abrigos perdidos. No me acostumbro a la estridencia de unas expectativas que el año que viene a esta hora, no serán más que el recuerdo de una flor favorita ahora marchita… serán pétalos de la mentira.

* Periodista