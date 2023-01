Me gustaría comenzar este texto con una pregunta que he hecho muchas veces a mis compañeros de deportes ¿El fútbol genera tanto dinero? No soy nada futbolero, pero reconozco que el partido de hoy entre Cacereño y Real Madrid despierta mi interés periodístico, quizá porque me recuerda al pasaje bíblico de David contra Goliath. Llevo toda una semana con amigos dándome la matraca con las cifras que van a ganar, tanto el club como la ciudad. Parece como si nos hubiera tocado a todos y cada uno de los ciudadanos la lotería. A veces pienso que en el fútbol es otra burbuja, como la inmobiliaria, en la que los números nos marean a todos y que al final, cuando pinche, nos veremos rascándonos el bolsillo para rescatar a los clubes en quiebra, igual que sucedió con los bancos.

Esta euforia que recorre la ciudad, quizá inflada por los fastos del fin de año y con la fiesta de Reyes Magos en el horizonte, tiene algo de espejismo. Sin duda los ingresos que reciba el Cacereño le van a suponer un antes y un después. No hay mejor forma de despedir las fiestas que con los hoteles llenos y los hosteleros contentos, pero, no nos engañemos, si la expedición del equipo visitante y sus estrellas no se atreve a llegar a la ciudad en tren es que existe un gran déficit en las comunicaciones de nuestra región. Creo que el Madrid no viaja a un partido en autobús desde 2017. Sus superestrellas, mimadas entre algodones, están acostumbradas a los vuelos charter. Seguro que algún cachondo se pone a hacer caravana en la carretera para que no puedan llegar a tiempo al partido. Solo espero que Salvador Sostres no haga ninguna delirante crónica como la que hizo con el Villanovense-Barcelona en la Copa del Rey de 2015, en la que se dedicó a tildar a los extremeños de catetos y por la que tuvo que pedir perdón. Además, como sucedió en el pasaje bíblico, creo que todos albergamos en nuestro corazón la vana esperanza de victoria del equipo local, aunque solo sea por justicia poética. ¡Aupa cacereño¡.