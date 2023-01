Cobos y sus trescientos cacereños

Cual Leónidas y sus trescientos según la leyenda, en realidad fueron algunos más y no sólo espartanos, el CP Cacereño, equipo de la antigua tercera división, ahora 2º , a las órdenes de un gran Julio Cobos sucumbió ante el todopoderoso R. Madrid, equipo de Primera División y actual campeón de Europa, que aglutina nada más y nada menos que catorce Champions, treinta y cinco campeonatos de liga y diecinueve copas del Rey, pero como en la batalla de las Termópilas, la historia sólo recordará a uno, que fueron en ambos casos, los que no ganaron.

Cual ejército persa con el gran Jerjes que viajó a Grecia con la pretensión de darse un paseo, menospreciando el valor y el coraje de los espartanos, Ancelotti acudió apenas horas antes de la batalla no con sus mejores hombres, con los que consideró bastaban para doblegar al enemigo que sabía multiplicaba exponencialmente en número, no de jugadores, de millones de euros. Sin embargo, y sorpresivamente para éstos, no fue su ejército, muy superior, el que atacaba una y otra vez infructuosamente contra la defensa espartana, fue la pretendida defensa cacereña la que atacaba una y otra vez a un enemigo muy superior en fichas y fichajes pero que no lo fue tanto en el campo.

Hablando de campo y de campos, es curioso que sea una empresa extremeña precisamente la que sea internacionalmente conocida como la gran y mejor surtidora de césped a los más grandes equipos de nuestra liga y a muchos fuera de ella, pero fue la excusa del gran Jerjes, para justificar la victoria en el marcador vivida pero con derrota sufrida, como en el angosto paso de las Termópilas, sólo que esta vez el cacereño no escogió un campo de fútbol específico para frenar a su imponente enemigo, es el único que tiene y el único que puede permitirse donde a pecho descubierto lucha durante toda la temporada, y es parte de la magia que tiene esta Copa del Rey, enfrentar o dar la oportunidad a equipos modestos con plantillas modestas y campos modestos con equipos grandes, plantillas millonarias y campos con un gran césped, extremeño, pero con un gran césped, pero que ambos conozcan ambas realidades, la de los grandes y la de los pequeños.

Y hablando de grandes y pequeños, se es pequeño cuando un grande obvia a medio centenar de aficionados que tras horas de esperar un autobús para saludar a sus ídolos se les obvia, se es pequeño cuando tu enemigo con mucho menor peso y técnica te pone contra las cuerdas aunque venzas y no seas capaz de reconocer esa valía y mérito, se es pequeño cuando en una competición como la Copa del Rey no tienes en cuenta a esa afición de las categorías menores que hacen grandes tanto al fútbol como a grandes jugadores de primera.

En definitiva, es la magia que tiene esta competición, descubrir a grandes equipos frente a equipos grandes, que no es lo mismo. Cáceres tiene un gran equipo, el C.P Cacereño, un gran entrenador y una gran afición, tan grande que el partido disputado será recordado como aquella batalla donde Leónidas y sus trescientos espartanos sucumbieron ante el gran Jerjes y su inmenso poderío, pero fue la batalla presentada y no la derrota la que recordaremos, y por cierto, la que escuece a Jerjes más que el césped.

*Maestro