2023: Amenazas para la economía española

¿Entra la economía española en 2023 en plena recesión? No. De hecho, los peores augurios (especialmente, relacionados con el consumo y el desempleo) han estado lejos de cumplirse, aliviados estos factores por el descenso en el crecimiento de la inflación. ¿Afronta, entonces, nuestra economía el año en el que recién entramos con viento en cola? Decididamente no. Incluso si existe consenso en que España seguirá creciendo -de forma muy escasa, ligeramente por encima del 1%- veo complicado que esquive una recesión en el segundo semestre del año. Las dudas se centran en la profundidad de esta recesión (y en su “detonante”, da para otro artículo) y las consecuencias sobre algunos sectores claves de la economía española (estoy pensando en el sector inmobiliario, que realmente se comporta como «el ciclo» para nuestra economía).

Muchos estudios aún creen en que sólo se producirá ralentización. Obvian –o, al menos, minusvaloran- el efecto contagio de la coyuntura internacional y su implicación en la financiación de nuestro sector público, con un BCE en franca retirada, y la banca española. No soy tan optimista.

Ocurre que la elección selectiva de datos (cherrypicking, dicen con gracia los anglosajones) puede llevar a conclusiones erróneas.Se ha dado mucha difusión interna a un reciente artículo de ‘The Economist’ que elogiaba el comportamiento de la economía española en 2022, en la cuarta posición entre los miembros del OCDE, conjugando la selección de diversas variables (evolución del PIB e inflación, desempeño de los mercados y la deuda pública). Sin embargo, me temo que es una foto excesivamente estática: España es uno de los escasos países en Europa que no ha alcanzado aún los niveles de PIB del prepandémico 2019 (-2,4%). Sin embargo, lidera el «ránking» de incremento en la deuda pública dentro de los países de la Unión (+18%) tras la pandemia. Un peligroso desequilibrio que estrecha el margen de actuación.

Quizás sea más sencillo visualizar los riesgos mediante las principales amenazas que presenta la economía española en su evolución para 2023.

Primero, el frenazo en las exportaciones. Lo que fue un (inesperado, en cierto modo) motor en la crisis financiera, con un comportamiento que demostró resiliencia, evidencia claros signos de agotamiento. Por supuesto, parte de esa reducción proviene del impacto del turismo. Incluso en un entorno de menor inflación (que favorece la movilidad turística), se prevé un incremento en los costes de transporte y en las restricciones por aranceles e imposiciones verdes. De crecer más de un 11% este año a un escaso 4,4% en 2023. Sin un “cisne negro” por medio, claro.

Pasados los excesos navideños, se hará evidente un descenso en la confianza del consumidor. El debate sobre las cifras del paro (la contabilización de los llamados fijos discontinuos) y si realmente hay un aumento del desempleo no enmascara dos problemas claves: el saldo neto en autónomos es negativo y el marginal para el consumo (es decir, la renta disponible tras el pago de todos los servicios esenciales) se ha restringido notablemente por el encarecimiento de los precios y el agotamiento de las “bolsas” de ahorro generadas en la pandemia. El gasto de las familias no vivirá un alza en 2023.

El mayor riesgo es la complacencia. Ahí entra, a modo de bonus track, un recordatorio: entramos en año de elecciones

En tercer lugar, nos encontramos con un elemento esencial: el despegue de los fondos europeos de resistencia. Claves para un dañado sector empresarial, el retraso, una posible discrecionalidad o la falta de un diseño sectorial podrían ser tan dañinos como la ausencia de uso. Una oportunidad histórica que nuestra economía no tiene el lujo de desperdiciar.

Por último, la destrucción del tejido empresarial y el esfuerzo fiscal. La formación bruta de capital fijo crecerá el próximo año un 3,3%, prácticamente la mitad de 2022.Se reduce la inversión en bienes de equipo y hay una clara ralentización en la construcción. ¿Por qué mencionar el esfuerzo fiscal aquí? Siempre tenemos en la boca ciertos sectores (banca, energía) que mantienen tasas altas de crecimiento, como si esto no fuera asimétrico para todo el sector privado. Muchos nichos de actividad industriales aún luchan con las pérdidas de la pandemia y no soportarían nuevos incrementos en su factura fiscal. No vale justos por pecadores.

Con todo, el mayor riesgo es la complacencia. Ahí entra, a modo de bonus track, un recordatorio: entramos en año de elecciones. Con independencia de signos políticos, sí existe un claro riesgo en la inestabilidad política en la formación de gobiernos. España no puede permitirse ni paralizaciones administrativas ni tensiones entre administraciones.

*Abogado, experto en finanzas