Me he sentado a escribir este artículo con muchas ideas flotando en mi cabeza, pero cuando han sonado en la radio las voces de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong cantando «Dream a littledream of me» no he podido frenar el ansía de contar que hoy es día de Reyes Magos, un día donde los sueños, los pequeños sueños de los adultos junto con los sueños de los pequeños y pequeñas protagonizan todas las horas. Es un día en donde la gente disfruta con la alegría ajena, y por ello es un día de dicha y felicidad. Y es que en los tiempos que vivimos ansiosamente cada vez hay menos cabida para el disfrute del bien común.

En los último días han fallecido dos personalidades, que cada uno en las antípodas ideológicas uno del otro, en cambio, han representado para sus diversas organizaciones un ejemplo de sacrificio por el bien común. Estos son el Papa Ratzinger y el líder de la UGT Nicolás Redondo; ambos en un momento de su vida decidieron poner freno a su ego y darle paso a otras personas que lideraran las organizaciones que comandaban. Uno en el Vaticano otro en el PSOE, tuvieron la sabiduría suficiente para pensar que había gente que podría dirigir sus organizaciones mejores que ellos. El tiempo les dio la razón y la historia, esperemos, les reconocerá por ellos. Mientras estos ejemplos de sacrificio por el bien común fallecen, en EEUU, dos años después del intento de golpe de estado por parte de unos radicales ultraderechistas, algunos representantes políticos de esas huestes están bloqueando la elección del Presidente del Congreso y con ello bloquean de nuevo la democracia, pero esta vez desde dentro del Congreso, sin gente representando a búfalos sobre sus cabezas o gorras protrump. Y es que de nuevo se demuestra la máxima que la ultraderecha de lo que más sabe es de derrocar el sistema desde dentro del mismo. Siempre les ha ido mejor esta estrategia, aunque haya gente conservadora que aún no se haya dado cuenta, como por ejemplo el PP de Extremadura quien no ha salido aún a desmentir al líder del PP pacense quien le ha ofrecido públicamente al concejal ultraderechista del Ayuntamiento de Badajoz que forme parte de su equipo para las próximas elecciones. Una más del dislate que está viviendo el PP en la ciudad de Badajoz. Y es que Extremadura sigue siendo una tierra llena de contrastes, mientras algunos la ven como un pista de baile, otros la vemos como una tierra de oportunidades. Felices Reyes, nuestra tierra es nuestro mejor regalo, y nuestra gente el valor inconmensurable. * Filóloga y diputada regional del PSOE