La defensa de la libertad y la medida del tiempo. Esfuerzos paralelos. Los sistemas políticos y los relojes son maquinarias complejas. No obstante, los hombres andan más finos en cuestión de relojes que de sistemas políticos. Es lo que va de Breguet a Montesquieu. Y lo digo más preocupado por la atrofia (llámese, si se prefiere, carcoma, gangrena o metástasis) del poder judicial en España que por los relojes de tourbillon.

La aspiración al buen gobierno navega desde el principio de los tiempos por mares procelosos. Es consustancial al ser humano la perenne tensión entre el bien y el mal. El hombre, que a la libertad aspira, es, por antonomasia, el principal enemigo de toda libertad. A la libertad le salen enemigos a diestro y siniestro. En relojería, para evitar los ataques de la gravedad, se inventó el tourbillon. Los relojes, antes de que apareciera el maestro relojero Breguet, sufrían sin remedio la gravedad (algo, que, por otra parte, se cae por su propio peso). Pero en eso llegó Breguet, y no me pregunten cómo, pero metió en una jaula el áncora, el volante, la espiral y, de paso, la rueda de escape; el cómo no me lo pregunten, al porqué es sencillo responder: porque aspiraba a medir el tiempo con precisión. Tal como todos nosotros, o casi todos nosotros, aspiramos a la libertad, a más libertades, a libertades ciertas. Las libertades, como los relojes que fabricaba Breguet, se sostienen sobre complejos mecanismos. La libertad es el fruto granado de un siempre difícil y frágil equilibrio de poderes. Pesos y contrapesos. Y, conviene recordarlo, el poder político es, de cuantos se conocen, el mayor peligro para la libertad de los hombres.

Pesos y contrapesos más allá de los cálculos clásicos. Hay más de tres poderes y hasta más de cuatro. Los hombres, constituidos en ciudadanos, son los engranajes que constituyen el sistema de poderes y contrapoderes. Los mil y un poderes que acunan el sueño de la libertad. Lo que viene a ser, simplemente, el sostén de la civilización frente a la barbarie. Y, sin embargo, gran parte de esos poderes (los tres del libro y otros muchos) están secuestrados por los partidos políticos. En los regímenes tiránicos esto importa poco o nada, pero si pretendemos considerarnos algo parecido a un régimen de verdaderas libertades deberíamos ir pensando en cortarles los bigotes a los partidos políticos.

Pongamos por caso el bochorno al que, en España, se ha sometido al poder judicial. El solo hecho de que se hable a las claras, sin rebozo, de jueces progresistas frente a jueces conservadores provoca náuseas. Uno de esos partidos políticos, el PSOE, se merendó, en cuanto el liberticidio se le puso a tiro, el espíritu del artículo 122 de nuestra constitución (ya de por sí canijo y paticorto). Eso fue en 1985 y de aquellos lodos estos barros. Hasta hoy. Hasta hoy porque otro partido, el PP, cuando tuvo ocasión de remediarlo no hizo nada pese a sus promesas electorales. Debe ser que, alcanzado el poder, todos tienden a mangonear cuanto pueden (y, a veces, incluso, algo más).

Ahora, el PP presenta una proposición de ley para mitigar un abuso que dura ya décadas. Bienvenida sea la proposición. Bienvenida, fundamentalmente, porque se hace en sede parlamentaria y no quedará solo en promesa electoral. Los demás partidos habrán de retratase. Retrátense pues, digan si están dispuestos a sacar, aunque sea solo un poquito, sus sucias zarpas del poder judicial. Sí o no. Un coetáneo de Breguet, Montesquieu, advertía que toda libertad estaba perdida si en un mismo hombre (o en un mismo cuerpo de principales) se concentraban todos los poderes. Y concluyo. En el momento presente, el mayor peligro para la libertad en España se llama Pedro Sánchez.

*Abogado.