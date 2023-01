La competición de la Copa del Rey de fútbol, organizada como está ahora, permite que clubes de ligas inferiores tengan la gran oportunidad de batirse con equipos de fútbol de primera categoría del panorama nacional y europeo. Y eso es lo que le ha pasado al equipo de nuestra ciudad, el Cacereño, que el pasado día 3 de enero se ha batido con el equipo catorce veces campeón de la copa de Europa, ni más ni menos que el Real Madrid. Cuando esto ocurre, cuando un equipo tan importante viene a competir con un equipo humilde, como el nuestro, toda la ciudad se pone en marcha para recibir y albergar tan gran acontecimiento. Socios y aficionados al balompié no caben en sí de gozo, más que por enfrentarse a los jugadores del equipo grande y poderoso, por poder ver a sus ídolos tan cerca, pisando el propio césped de su campo de juego, de su querido estadio, en su querida y pequeña ciudad. Es como un perfecto y adelantado regalo de reyes.

Enseguida se adecenta el campo y se habilitan nuevas gradas para poder ampliar la capacidad del estadio local y poder, así, dar la posibilidad a más socios y aficionados de conseguir deleitarse con la presencia, tan cerca, de las grandes estrellas del equipo visitante. No importa si el precio de las entradas sube un poco, porque, a pesar de la crisis y de que todo está más caro, el hecho de poder tener en el estadio Príncipe Felipe a todo un Rey de Europa, bien vale la pena pagar un poco más por las entradas al partido en esta ocasión. La ciudad entera se prepara para ofrecer una merecida estancia de lujo a los exquisitos visitantes, de los que el mero hecho de ser sus anfitriones supone ya en sí un gran lujo. Pero la desmedida y sincera ilusión del humilde, del pequeño, choca siempre frontalmente con la vil tacañería del grande, del poderoso. Basta que Ancelotti sea plenamente consciente de la alegría de los jugadores y aficionados del Cacereño por tener la posibilidad de ver a los más grandes en su estadio, para que, enseguida, ejecute una poda bestial en el cuadro de jugadores que acostumbran a ser titulares en el Real Madrid para viajar a Cáceres. La esencia generosa que posee esta competición de poder acercar a grandes jugadores de grandes equipos a jugadores y equipos humildes, se la carga el entrenador blanco de un plumazo. Con celeridad se filtra la noticia de que, al menos, ocho de los jugadores habituales del Madrid no vendrán a Cáceres. Si a ello se le añade, además, que alguno anda con problemas físicos y el equipo lo conforman once jugadores, la ilusión de la plantilla y aficionados del Cacereño queda, en parte, chafada y venida a menos.

Pero, ello no supuso óbice alguno para que los jugadores del equipo verde no fueran capaces de mostrar, sobre el césped, esa fuerza especial que siempre adquiere el pequeño para vencer al gigante. No les importaba que el club blanco hubiera presupuestado setecientos setenta millones de euros para esta temporada, y el club verde, casi mejor no decirlo, por aquello de que las comparaciones son odiosas. Tampoco les importaba demasiado que la posible gesta de ganar al Madrid fuera más difícil que incluso escalar el Everest por la cara más difícil. Lucharon como auténticos titanes y lograron, con su juego, que a medida que transcurrían los noventa minutos gloriosos, a los jugadores blancos y a su entrenador se les fijara una extraña hinchazón en la garganta, como si de una corbata muy apretada se tratara, hasta que llegó el gol de Rodrygo.

Al final, no pudo ser la victoria local en dígitos, pero sí la victoria moral de haber tenido al gigante entre las cuerdas durante más tiempo que ellos hubieran esperado. Ancelotti, sin parar ni un momento de chiclear, echó toda la culpa del mal juego de su equipo al verde del césped, pero, en realidad, el color verde que tuvo la culpa de que los blancos no jugaran bien esa noche en Cáceres, era el que llevaban nuestros jugadores grabado en el corazón de sus camisetas. H

*Ex director del IES Agora de Cáceres.