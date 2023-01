Reyes de ayer y hoy

Noche de Reyes. Nervios, esperanzas, deseos y una agitación difícilmente disimulable se entremezclan. «¿Traerán lo que pedimos en la carta o nos sorprenderán con otras cositas?». Cualquier ‘raspajeo’ puede delatar la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La expectación y el estado de alerta acaban sucumbiendo al cansancio, a los ritmos de descanso que el cuerpo y la mente requieren, a esos sueños en los que se trenzan las ilusiones y la pura inocencia infantil. A veces, durante un despertar de madrugada, la curiosidad se apodera de nosotros y nos aventuramos a comprobar si ya llegaron o aún no. Volvemos a la cama independientemente de si hemos visto lazos y envoltorios o no.

En cualquiera de los casos, tras el paseo nocturno, cuesta más conciliar el sueño. Amanece. Y nos levantamos rápido, porque somos niños y, como tales, no dejamos al sueño vencernos cuando algo nos baila en la imaginación. Además, son los 90´s y madrugar en fin de semana y vacaciones es siempre un placer porque, desde bien temprano, dos o tres de las cuatro cadenas televisivas que emiten en abierto programan dibujos animados y series infantiles. No hay plataformas de contenidos, ni YouTube, ni móviles… Si quieres ver los ‘dibus’, tienes que madrugar también cuando no toca ir al cole. Y esta costumbre, sumada a la inquietud de una noche emocionalmente tan ajetreada y una mañana tan luminosa, ayudan a desperezarse bien rápido y a plantarse al lado del árbol de Navidad en un periquete.

Ahora sí, toca llamar a papá y mamá, que se levantan velozmente, aunque tienen cara de haber dormido menos de lo necesario. ¿Estarían ellos también nerviosos por este amanecer mágico? (El tiempo nos dirá, luego, que los días anteriores y esa noche ejercían como leales ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que su esforzada labor en la búsqueda, la ocultación y el montaje sigiloso, en ocasiones, apenas les dejaba unas horas para descansar). Por fin llega el momento de abrir los regalos. Ese instante previo al rasgado del papel es impagable. Aunque, por entonces, apenas nos damos cuenta, nuestros rostros de alegría conmueven a mamá y papá cada año. Echo la vista atrás, y recuerdo el año de la granja de Playmobil, el del poni azul, el de la primera bicicleta, el de los caballeros del zodíaco, el de los muñecos de He-Man, el de los cómics de Astérix y Obélix, el de aquella video-consola con joystick y decenas de juegos, el del organillo, el del primer ordenador, el de la equipación del Real Madrid, el de la PlayStation, el de la bicicleta de cross y de montaña, el del patinete y los patines en línea, el del primer reloj en las botas de agua del abuelillo, el de la mesa de ping-pong…

Por eso, ahora, cuando escribo esto, en la víspera del día de Reyes, solo pido un par de cosas a Sus Majestades: ser tan buen colaborador de los Magos de Oriente como Encarna y Antonio lo han sido siempre, y lograr cumplir los sueños de Elia como mamá y papá cumplieron los de Ismael, María, Esther y los del niño grande que hoy escribe estas líneas.

*Diplomado en Magisterio