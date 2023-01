Sin Reyes Magos

Al final, no hubo Gordo de Navidad ni gran regalo de Reyes para nuestra ciudad, y el Cacereño cayó derrotado por 0-1 ante el Real Madrid. No fueron inferiores los verdiblancos, pero decidió un solitario detalle de calidad de Rodrygo. Qué se le va a hacer, por una vez había deseado que perdieran los blancos. Si otros años los eliminó el Alcorcón o el Alcoyano, por qué no esta vez el Cacereño. Quedarán para la historia las imágenes opuestas del «público totalmente entregado» y de un césped «en muy malas condiciones», como los describieron una y otra vez los locutores de TVE.

Hubiera sido una inyección de orgullo para mucha gente que anda algo baja del mismo, aunque así, Orgullo Cacereño, se llame el principal grupo de hinchas de este equipo, del cual es habitual ver pegatinas por aquí y allá pegadas. Hay quien se burla de las pasiones que despierta el fútbol y la importancia desmesurada que se le concede, pero esa visión tan racional no es realista: la mayoría de la gente no podrá cumplir sus sueños por su cuenta, sino vicariamente, y el fanatismo del espectáculo ha existido siempre. En Roma eran los gladiadores o los aurigas; en la Edad Media y siglos posteriores, la gente iba a disfrutar de las ejecuciones públicas de criminales o herejes (los gentlemen ingleses, en lugar de al partido de la Premier League, asistían al descuartizamiento de turno) y, comparado con ello, el fútbol es relativamente civilizado. Por eso siempre he lamentado que los equipos extremeños sean tan mediocres, más por la mala gestión que por las ganas que le ponen los futbolistas. El Extremadura de Almendralejo podría haber sido un Villarreal extremeño, si se hubiera gestionado de otro modo. No digamos el C.D. Badajoz, ese equipo blanquinegro como la Juventus, que tiene masa social de sobra, pero que no ha encontrado nunca un presidente digno.

La gente necesita figuras de identificación a las que agarrarse, y quién sabe si un equipo en Primera División fijaría algo de población. En cualquier caso, estas cosas no surgen de la nada, sino que llegan tras muchos años de trabajo y con algo de suerte.

El otro día leí un amplio artículo titulado Declive demográfico y representaciones del mundo rural, de Rufino Acosta Naranjo, profesor de Antropología en la Universidad de Sevilla, y uno de los mayores estudiosos de la dehesa y los ecosistemas extremeños. Tras pasar revista a la imagen del mundo rural en novelas y poemarios recientes publicados en España, llegaba a la conclusión de que en la literatura española actual, salvo raras excepciones, «no podemos encontrar un relato ilusionante sobre la vida en el mundo rural» y en esto, la literatura, en lugar de ser contrapunto, no hacía sino confirmar «la imagen negativa que se tiene del medio rural, y el hecho de que el ideal de buena vida y timbre de estatus que domina es el urbano».

Que esto sea así es una desventaja más para Extremadura y, más aún, para la provincia de Cáceres, donde salvo la capital y Plasencia, no hay núcleos urbanos, y la región solo podrá avanzar revitalizando el agro. Siempre me llama la atención que mis estudiantes se refieran a «mi pueblo» sin especificar nunca, salvo que se les pregunte, de qué pueblo se trata, como si fuera algo vergonzoso. En otros países, como Francia, o Estados Unidos, los campesinos están orgullosos de su modo de vida. En Extremadura, los nietos y bisnietos de los yunteros y jornaleros que lucharon por la reforma agraria, no quieren ni por asomo trabajar en el campo, aunque las condiciones sean mucho mejores, y las zonas más prósperas han de ser cultivadas por marroquíes, como en Almendralejo, que parecía Rabat o Marrakech hace unas semanas cuando los éxitos de su selección. Es triste semejante seguidismo y falta de orgullo real. H

* Escritor