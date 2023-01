Empieza la carrera electoral

Sánchez es un lastre electoral para Vara. En el PP extremeño lo saben y de ahí su estrategia de relacionar a ambos cada vez que pueden:«el lacayo de Sánchez, el peón de Sánchez, el socio de Sánchez». Pero en el PSOE no son ajenos a esta cuestión y empieza a cundir cierta preocupación tras los malos augurios que le otorgan algunas encuestas empezando por la última del CIS. No es que el bueno de Tezanos acierte demasiado ni que su nuevo sistema de horquillas electorales sea excesivamente certero, pero ver de pronto a Extremadura teñida de azul pone los pelos de punta a la casa socialistay les hace ponerse más nerviosos de la cuenta. Ya vivieron la derrota electoral en 2011 por un exceso de confianza cuando las cosas estaban mal contra Zapatero y no quieren repetir experiencia ni por asomo.

Los socialistas cuentan con el factor de que las autonómicas coinciden con las municipales y hay un montón de alcaldes que cogen votos para Vara, pero son conscientes de que el viento a favor de anteriores convocatorias se ha esfumado y ahora éste llega en contra en un territorio donde las concesiones a los independentistas se digieren mal y los errores de la izquierda desmovilizan a su electorado. Las concesiones a los independentistas se digieren mal aquí y los errores de la izquierda desmovilizan El PSOE pretende conseguir el difícil equilibrio entre las buenas medidas económicas del Gobierno, un buen candidato desvinculado de lo nacional y una marca PSOE presentada con independencia al Sanchismo. Las urnas darán la respuesta de si esa fórmula resulta efectiva. Porque no hay que olvidar que las luchas electorales se dividen en dos bandos a derecha e izquierda y si Ciudadanos desaparece como parece el PP crecerá exponencialmente para intentar negociar con Vox y formar una mayoría. Veremos hasta dónde llega el impulso de Feijóo aquí, que también juega la partida, porque la mayoría absoluta en Extremadura está en 33 escaños y los populares tienen ahora mismo 20. El PSOE, en la actualidad con 34 diputados, también tendrá a Podemos si pierde la mayoría absoluta, pero negociar a la izquierda conlleva sacrificios y cuestiones clave como el litio, Valdecañas, Elysium y demás estarían encima de la mesa. No parece tampoco una posición cómoda para un partido acostumbrado a valerse por sí mismo y sin mirar a nadie. La líder del PP, María Guardiola, ha ampliado su nivel de conocimiento en muy poco tiempo y está a la espera de que el desgaste del PSOEllegue a Extremadura en estos meses y tener una oportunidad de dar el sorpasso. ¿Será suficiente con esperar?En el PSOE entienden que no, que el electorado es lo suficientemente inteligente como para diferenciar ambas contiendas dado que son contextos muy distintos. Pero saben también que el ánimo o desánimo nacional afecta y que no es lo mismo surcar un mar preelectoral con viento a favor que con una tempestad en todo lo alto. No es lo mismo surcar un mar preelectoral con viento a favor que con una tempestad en todo lo alto Quedan apenas cinco meses, 20 semanas exactas para las urnas. Una carrera que se abrirá de verdad mañana 9 de enero y terminará el 28 de mayo. Los partidos entrarán en ebullición y ya todo será campaña, acciones y críticas al oponente con la máxima de vencer. Se espera una contienda dura porque la partida nacional se está llevando a cabo a cara de perro y esa misma tendencia se trasladará a los diferentes territorios. No hay que olvidar que el PP ha decidido enfocar estas elecciones como un primer paso antes de su asalto a la Moncloa. Y el PSOE no ha tenido más remedio que aceptar el reto. Así que poco se hablará de Extremadura y mucho de Cataluña o las concesiones a los independentistas. ¿Que se apuestan? Dejen pasar unas semanas y lo comprobarán en los periódicos. Al tiempo.