Una columna intrascendente

Lunes otra vez, así sin darnos cuenta. Ya llevamos una semana de este 2023 que debe de estar un poco presionado por las expectativas de ser mejor que el anterior, aunque la cosa pinte regular. Ya saben que las expectativas son nuestros deseos proyectados y que no tienen por qué corresponderse con la realidad, pero nadie escapa de desear el mejor panorama posible. Y sujetos de nuevo a la rutina horarios y plazos, nos juramos que esta vez sí que sí perdemos peso, vamos al gimnasio, aprendemos a decir que no…

No sé si ustedes son de los que se rigen por fechas no escritas y ponen la Navidad en el puente de la Inmaculada y la retiran nada más pasados los Reyes Magos, o si se dejan caer por la pendiente del «a ver cuándo» y se les junta con los disfraces de Carnaval. En mi barrio la tiendas chinas, en su conocida laboriosidad y anticipación, ya están exhibiendo disfraces cuando los demás aún estamos digiriendo el turrón. Esos establecimientos son la medida perfecta del paso del tiempo y las celebraciones, aunque en algunas ciudades el calendario viene determinado por lo que falta desde el Lunes de Resurrección hasta el siguiente Domingo de Ramos, o en cuánto queda hasta el siguiente Alumbrao o la próxima Plantá.

Mi medida del tiempo es cuándo puedes dejar de usar medias o calcetines, lo confieso. Eso de pasar medio año con los pies helados me cuesta un horror, porque si por mí fuera viviría descalza y pisando tierra y hierba, pero como no es posible me conformo con poder llevarlos desenfundados.

Total, que ya estamos en enero y no sé si han hecho su lista de propósitos y si han empezado ya a incumplirlos, si se han comido todo el roscón o si ya empiezan la dieta el lunes que viene, o si tienen la cabeza puesta en las comparsas o aun resuenan villancicos en sus cabezas, pero les recomiendo, en esta columna intrascendente de primer lunes, que vivan, mucho, cada minuto, en la espera y en la plenitud, que intenten que todos los días cuenten y que sean conscientes de que esto también pasará, sea lo que sea. Feliz lunes.

@merbaronam

*Periodista