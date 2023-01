Hace unas semanas, el secretario general de Educación escribía en un diario, con motivo de la celebración del Día del Docente, un artículo que titulaba Tiempo y silencio, en el que reclamaba precisamente eso, tiempo y silencio, para el cambio que la nueva ley educativa pretende traer a nuestras aulas. Tiempo y silencio nos piden, pero justamente ese tiempo y ese silencio es el que se nos niega a los docentes.

El tiempo y el silencio no son lo mismo a un lado y al otro del aula. Los suyos son los del deseo; los nuestros, los de la realidad. Me voy a atener a la más pura realidad, la que mejor conozco, la de nuestro centro.

En nuestro instituto hemos peleado durante los últimos cursos, entre otros temas, por dos asuntos que hemos considerado prioritarios. Uno, la concesión de un maestro de Pedagogía Terapéutica para poder atender al enorme número de alumnado diverso que requiere la atención de un especialista; y dos, la dotación de un pabellón deportivo y aulas para el alumnado de dos ciclos de Actividades Físicas y Deportivas, que carece hoy de las mínimas instalaciones en el centro y que depende de la cesión de instalaciones por parte de otras administraciones.

Ambas peticiones apuntan a dos de los ejes fundamentales de la política educativa en Extremadura: la inclusión educativa y la modernización de la Formación Profesional.

Dos peticiones que, más allá de cualesquiera que sean los «ideales» que propugnen las leyes educativas, lo que precisan es inversión. Esa es la realidad de las aulas. Y no nos pueden engañar con palabras vanas que suenan a cancamusa como «ideales», «vocación», «felicidad», porque primero hay que construir los cimientos, y eso requiere dinero bien empleado. Primum vivere...

No es tiempo y silencio lo que precisa nuestra educación, sino calma e inversión. No es tiempo de silencio, y no vamos a callar en nuestras exigencias, por más que haya quien nos prefiera pusilánimes y taciturnos.