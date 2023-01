Una lorza de menos

Ha empezado la cuesta de enero, y, por si no fuera suficiente con la nostalgia de haber dejado atrás este paréntesis de paz y amor en el que caben todos los excesos, nos bombardean con la necesidad acuciante de perder los tres kilos que según los estudios hemos engordado estos días. En cuanto llega el siete de enero nos entra una urgencia de retirar y guardar los adornos navideños, como si fueran bombas explosivas.

"Me gustan las mañanas azules, y estas tardes congeladas en que arañamos un poco más de sol antes de encerrarnos en casa

Quedan, como restos de un pasado brillante y prometedor, alguna estrella olvidada, un pastor, un triángulo de papel de regalo, promesa de víspera que no de la realidad cotidiana de este mes que se nos hace tan largo.

Sin embargo, a mí me gusta enero. Me gustan las mañanas azules, y estas tardes congeladas en que arañamos un poco más de sol antes de encerrarnos en casa. Me gusta la promesa de un año entero por delante, de todo lo que está por venir, de las mimosas, de la algarabía de los Carnavales, de una primavera que parece lejana pero se anuncia preciosa si sigue lloviendo así.

No me gustan las fronteras impuestas, como si hasta el día siete nos hubiéramos olvidado de cualquier recomendación y ahora debiéramos recordarlas todas. Nada de alcohol, nada de grasas, nada de hidratos de carbono. Apúntate a un gimnasio, ve si estás apuntada. Haz la dieta paleolítica, la cetónica, la del cerebro o la de los colores.

Deja de comer a las cinco de la tarde, o mejor no comas en veinticuatro horas. Dedica los lunes a los alimentos naranjas. Pesa todo. No peses nada. Bebe agua como si no hubiera un mañana. Gástate el sueldo en batidos desintoxicantes como si no tuvieras un riñón encargado de ello. Pierde en un mes la grasa que te ha costado más de un año conseguir, y maréate con ejercicios imposibles que cualquier aficionado puede subir a su red social.

O mi preferida: practica estas posturas con tu pareja o con quien quieras para bajar el roscón de Reyes, o sea, lo que se ha dado en llamar sexercise. Así, a la tristeza de la vuelta a la normalidad, sumamos la angustia de la hoja de lechuga, las mancuernas o tener un orgasmo mientras encoges barriga, sacas pecho y haces rotaciones de tibia y peroné.

Por lo visto, la postura que más adelgaza es la de las películas, ese calentón en el que los amantes se olvidan de la cama o el sofá y acaban usando la pared como punto de apoyo. Ejercita el tren superior, sí, a cambio de clavarte el gotelé o que las agujetas te duren tres meses. O come de todo, con moderación, muévete un poco, a tu ritmo, aprovechando los resquicios de luz de estos días, haz el salto del tigre si te apetece o acurrúcate para dejarte mimar, sin preocuparte de los hipopresivos.

Y olvídate de paleolíticos, cetónicos o posturas, total, al ritmo que vamos, si seguimos adelantando fechas, acabaremos quitando las calaveras de Halloween para adornar el árbol, mientras nos ponemos las máscaras de Carnaval. Y en ese sindiós, en ese bucle de festividades sin cuento, nadie va a preocuparse de un kilo de más ni de una lorza de menos.