¡Qué chapuza!

Años y años de limitaciones. Miles y miles de euros en sanciones impuestas e innumerables proyectos empresariales y sociales rechazados que se quedaron en el camino. Esas son las consecuencias que han sufrido los extremeños por una sobreprotección ambiental generada por unas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) que ahora la Junta dice que no existen.

"Una chapuza que ha condicionado el desarrollo económica de Extremadura desde hace 30 años

¡Qué escándalo! Que las ZEPAs de nuestra región no existen porque nunca fueron declaradas, se deja caer después de décadas. Vamos, que no existe un marco legal que amparara todas esas limitaciones, prohibiciones y sanciones. En mi opinión, es la mayor tomadura de pelo del PSOE a los extremeños; otra muestra evidente de su nefasta gestión al frente de la Junta.

Si miro hacia atrás, puedo recordar cientos de casos concretos de agricultores y ganaderos, con nombres y apellidos, que no pudieron desarrollar su actividad productiva con normalidad, ni aunque fueran prácticas tradicionales. Empresas que no pudieron implantarse por tener un informe desfavorable del impacto ambiental, basado en el Plan Rector de Uso y Gestión de un espacio protegido que, según la Junta, no existe; y otras que no vinieron -y siguen sin llegar- porque esa protección ambiental, ahora en el aire, tenía un efecto disuasorio.

Las infraestructuras tampoco se han librado. Son muchas las que se han descartado en una superficie determinada porque estaba afectada por una zona ZEPA, algunas no por estar en la propia ZEPA, sino simplemente por su cercanía a ella.

Hoy podemos afirmar que todas esas decisiones de la Junta son arbitrarias porque han dejado claro que esos espacios no están catalogados formalmente y, por lo tanto, no existen. Además, los Planes Rectores de Uso y Gestión que regulan, en el territorio protegido, las actividades económicas y sociales y que fueron redactados y aprobados, hace decenas de años, quedan sin efecto.

¡No se ha visto mayor chapuza! Una chapuza que ha condicionado el desarrollo económico de Extremadura desde hace treinta años, alegando normas y declaraciones que no existían. Somos la región con menor renta per cápita y mayores índices de paro; según el INE, en los próximos quince años, en Extremadura perderemos 51.000 habitantes, el 4,8% de la población. Y, en estos datos, el sobreproteccionismo ambiental ha tenido mucho que ver, especialmente en la falta de desarrollo de actividades económicas y sociales. Mientras, esas oportunidades de turismo ambiental y ornitológico no han sido el motor económico que siempre nos han vendido.

Ahora la Junta quiere regularizar la chapuza y declarar 55 ZEPAs; y para mayor inri, tenemos que escuchar una y otra vez al presidente Vara decir que estamos ante una nueva Extremadura, ante una revolución industrial.

Precisamente, la que nunca pudo ser porque la pararon, entre otras cosas, las limitaciones de los espacios protegidos de Extremadura.